Українські біженці в Польщі ризикують залишитись без лікування: подробиці

В Польщі можуть змінити правила надання медичних послуг для українців.

У Польщі розглядають законопроєкт, який позбавляє українських біженців безплатної медицини за відсутність роботи й медстраховки.

Про це пише видання Visit Ukraine.

Закон, який дозволяє українським біженцям у Польщі користуватися безкоштовними медичними послугами, може бути змінений. Згідно з новим законопроєктом, безкоштовна медична допомога надаватиметься лише за умови, що біженці сплачують медичне страхування.

Ініціатори законопроєкту наголошують на необхідності встановлення рівних умов для українців та інших іноземців у Польщі, зокрема в питаннях медичного страхування.

Проєкт закону був поданий до Сейму, наразі очікується його розгляд. Якщо зміни будуть ухвалені, вони набудуть чинності через 30 днів після ухвалення постанови. Це стане значними змінами для біженців з України, які звикли до безкоштовної медичної допомоги в Польщі.

Законопроєкт обґрунтовано як спробу зробити медичну систему Польщі справедливою, оскільки поляки зобов’язані сплачувати внески для отримання медичних послуг.

Цей закон є частиною більшої політичної ініціативи, яка включає зміни в програмі допомоги 800+ і націлена на те, щоб виплати були прив’язані до працевлаштування та сплати податків. Закон викликав різні реакції серед політиків: одні підтримують рівні умови для всіх, інші стурбовані труднощами для біженців.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що останні дані Європейського статистичного бюро свідчать про збільшення виїздів громадян України з Польщі до Німеччини. ФРН стала однією з країн ЄС, куди активно їдуть українці.

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