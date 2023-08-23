Що цікавого є в "Москва-Сіті", що він так часто потрапляє під атаки БПЛА: відповіли у ГУР

Ці атаки негативно впливають на настрої росіян та авторитет Путіна, вважають у ГУР.
У будівлі "Москва-Сіті" розташовані установи, які планують воєнні злочини проти України.
Про це розповів представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону у середу, 23 серпня.
За його словами, це установи спецслужб, офіси та міністерства.
"Оці шляхетні невідомі літаючі об'єкти спрямовуються виключно на ті об'єкти та установи, які залучені до геноцидної війни сучасної Росії проти України. А також інші установи, які залучені в реалізації, плануванні, контролі та здійсненні цієї війни і воєнних злочинів", - сказав Юсов.
Він додав, що ці атаки негативно впливають на настрої росіян та авторитет Путіна.
"Окрім цілей і військових результатів даних операцій, це і громадський настрій, інформаційний ефект, позиція рашистів на міжнародному ринку озброєнь та багато інших чинників. Зокрема, авторитет Путіна перед його імовірними союзниками або державами, які ще підтримують контакти з ним", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі 23 серпня у Москві та області знову чутно вибухи. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що один безпілотник потрапив у будівлю "Москві-Сіті", а другий нібито збила ППО.
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