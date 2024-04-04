"Що ця маленька тва**ка творить!": військовий армії РФ показав, як український дрон нищить їхній танк (відео)

Так, військовий армії РФ показав, як український дрон-камікадзе просто на його очах добиває один із російських танків на Донеччині. Ворожій машині не пощастило брати участь у штурмі вже знищеної колони російських військ.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Росіяни показали, як дрон ЗСУ нищить їхній танк

"Був танк – нема танка"

На кадрах видно, як російське залізяччя розлітається на шматки й дуже яскраво палає. Захоплюємося роботою наших бійців!

"Був танк – нема танка. Оця тварюка маленька ось що творить! Від нього (танка – ред.) взагалі нічого не лишилося", – констатував засмучений солдат РФ.

Раніше українські воїни показали, як наземні дрони прокладають міни просто під носом у росіян.

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