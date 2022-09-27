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"Що для них найбільший скарб?": окупанти вкрали унітаз з відділення пошти на Харківщині та змайстрували ящики для пральних машин (фото, відео)

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"Що для них найбільший скарб?": окупанти вкрали унітаз з відділення пошти на Харківщині та змайстрували ящики для пральних машин (фото, відео)

Після звільнення одного з населених пунктів Харківщини від окупантів співробітники відділеня "Нової пошти" виявили, що російські загарбники вкрали унітаз.

В одному із деокупованих населених пунктів Харківщини російські окупаційні війська вкрали унітаз із відділення "Нової пошти".

Про це повідомила пресслужба "Нової пошти" у Twitter.

"Повернулись у звільнені міста Харківщини і в одному з відділень побачили ось таке… Хто здогадався, що для окупанта найбільший скарб?", - йдеться у повідомленні.

Крім того, стало відомо, що окупанти змайстрували великі ящики для вкрадених пральних машин.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують тероризувати місцеве населення на окупованій території Херсонщини.

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