"Що для них найбільший скарб?": окупанти вкрали унітаз з відділення пошти на Харківщині та змайстрували ящики для пральних машин (фото, відео)

Після звільнення одного з населених пунктів Харківщини від окупантів співробітники відділеня "Нової пошти" виявили, що російські загарбники вкрали унітаз.

В одному із деокупованих населених пунктів Харківщини російські окупаційні війська вкрали унітаз із відділення "Нової пошти".

Про це повідомила пресслужба "Нової пошти" у Twitter.

"Повернулись у звільнені міста Харківщини і в одному з відділень побачили ось таке… Хто здогадався, що для окупанта найбільший скарб?", - йдеться у повідомленні.

Повернулись у звільнені міста Харківщини і в одному з відділень побачили ось таке…



Хто здогадався, що для окупанта найбільший скарб? pic.twitter.com/Hm213VbkzE — Нова пошта (@NP_official_ua) September 27, 2022

Крім того, стало відомо, що окупанти змайстрували великі ящики для вкрадених пральних машин.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують тероризувати місцеве населення на окупованій території Херсонщини.