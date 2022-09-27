"Що для них найбільший скарб?": окупанти вкрали унітаз з відділення пошти на Харківщині та змайстрували ящики для пральних машин (фото, відео)

Після звільнення одного з населених пунктів Харківщини від окупантів співробітники відділеня "Нової пошти" виявили, що російські загарбники вкрали унітаз.
В одному із деокупованих населених пунктів Харківщини російські окупаційні війська вкрали унітаз із відділення "Нової пошти".
Про це повідомила пресслужба "Нової пошти" у Twitter.
"Повернулись у звільнені міста Харківщини і в одному з відділень побачили ось таке… Хто здогадався, що для окупанта найбільший скарб?", - йдеться у повідомленні.
Повернулись у звільнені міста Харківщини і в одному з відділень побачили ось таке…— Нова пошта (@NP_official_ua) September 27, 2022
Хто здогадався, що для окупанта найбільший скарб? pic.twitter.com/Hm213VbkzE
Крім того, стало відомо, що окупанти змайстрували великі ящики для вкрадених пральних машин.
Нагадаємо, що російські окупанти продовжують тероризувати місцеве населення на окупованій території Херсонщини.
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