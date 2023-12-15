Що для України означає рішення ЄС почати переговори про вступ: відповідь Подоляка

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав ключові моменти після рішення ЄС почати переговори про вступ з Україною.

Європа розвіяла сподівання Росії на те, що Україну залишать сам на сам у її боротьбі проти РФ.

Про це Михайло Подоляк написав у своєму X (Twitter).

За його словами, рішення ЄС остаточно розпочати переговори про вступ з Україною:

Розвіює сподівання Росії на те, що Європа відмовиться від України і припинить її підтримувати;

Руйнує міф про неготовність Європи жорстко відстоювати свої цінності та принципи;

Зводить нанівець ставку Росії на те, що Україна залишиться сам на сам з Росією;

Вказує на головний підсумок сьогодення - Україна в усіх сенсах повертається до Європи як її важлива і незамінна частина.

"Завжди потрібно боротися за справедливий фінал. І результат обов'язково буде. Так само, як буде фізично і юридично справедливий результат у війні", - написав Подоляк.

Нагадаємо, 14 грудня Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ України до ЄС. Український президент Володимир Зеленський назвав це рішення перемогою України та перемогою всієї Європи.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Рішення про початок переговорів з Україною! Як вдалося це зробити???

Читайте також: