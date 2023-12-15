Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Що для України означає рішення ЄС почати переговори про вступ: відповідь Подоляка

Автор
Оксана МузиченкоОксана Музиченко
Дата публікації
Перегляди
314
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Що для України означає рішення ЄС почати переговори про вступ: відповідь Подоляка

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк / Фото: Getty Images

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав ключові моменти після рішення ЄС почати переговори про вступ з Україною.

Європа розвіяла сподівання Росії на те, що Україну залишать сам на сам у її боротьбі проти РФ.

Про це Михайло Подоляк написав у своєму X (Twitter).

За його словами, рішення ЄС остаточно розпочати переговори про вступ з Україною: 

  • Розвіює сподівання Росії на те, що Європа відмовиться від України і припинить її підтримувати;
  • Руйнує міф про неготовність Європи жорстко відстоювати свої цінності та принципи;
  • Зводить нанівець ставку Росії на те, що Україна залишиться сам на сам з Росією;
  • Вказує на головний підсумок сьогодення - Україна в усіх сенсах повертається до Європи як її важлива і незамінна частина.

"Завжди потрібно боротися за справедливий фінал. І результат обов'язково буде. Так само, як буде фізично і юридично справедливий результат у війні", - написав Подоляк.

Нагадаємо, 14 грудня Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ України до ЄС. Український президент Володимир Зеленський назвав це рішення перемогою України та перемогою всієї Європи.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Рішення про початок переговорів з Україною! Як вдалося це зробити???

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
314
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація