Що допоможе налагодити якісний сон у дитини під час війни: прості поради

Під час війни батьки все частіше стикаються з проблемами, пов’язаними з дитячим сном та вкладанням дітей.
Причин цього багато, як психоемоційні перевантаження дітей, так і стреси та підвищений рівень тривоги як дітей, так і їхніх батьків.
Про це пише UNICEF Ukraine у Facebook.
Що допоможе налагодити якісний сон у дитини?
- Встановіть час, коли дитина лягає спати. Це має бути правило, яке мають виконувати всі. Якщо у родині є діти різного віку, то менша дитина може лягати спати раніше, проте завжди – в один час.
- За півтори години до сну намагайтесь виключити гаджети та телевізор. Переходьте у тиху та спокійну діяльність: ігри з іграшками, настільні ігри (пазли, розмальовки, конструктор, вирізання).
- Встановіть ритуали перед сном. Ритуали – це певний алгоритм подій, який завершується вкладанням у ліжко. Тривалість повинна бути не більше 30 – 40 хвилин. Пам'ятайте, що вечірній час – це той час, який дитина має можливість якісно провести з дорослими, які мають для неї значення.
- Домовтеся про дії під час повітряної тривоги у нічний час.
- Сон дитини може порушуватися через вечірні та нічні повітряні тривоги. Важливо проговорювати з дітьми перед сном, якими будуть ваші дії у випадку такої повітряної тривоги.
- Якщо під час тривоги дитині важко заснути, то можна запропонувати їй уявити себе у чарівному місці та придумати, які веселі пригоди чекають на дитину у ньому.
- Облаштуйте приємне та зручне місце для спання. Дитині має бути комфортно та приємно проводити час у ліжечку. Подбайте про ковдру за сезоном, улюблену іграшку поряд. Окрім того, багато дітей бояться темряви – це нормально, з дорослішанням діти зможуть засинати без світла.
Якщо ви регулярно виконуєте рекомендації, проте дитина все одно погано спить, зверніться за фаховою консультацією до дитячого психолога або психотерапевта.
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