Що допоможе налагодити якісний сон у дитини під час війни: прості поради

Що допоможе налагодити якісний сон у дитини під час війни: прості поради

Під час війни батьки все частіше стикаються з проблемами, пов’язаними з дитячим сном та вкладанням дітей.

Причин цього багато, як психоемоційні перевантаження дітей, так і стреси та підвищений рівень тривоги як дітей, так і їхніх батьків.

Про це пише UNICEF Ukraine у Facebook.

Що допоможе налагодити якісний сон у дитини?

Встановіть час, коли дитина лягає спати. Це має бути правило, яке мають виконувати всі. Якщо у родині є діти різного віку, то менша дитина може лягати спати раніше, проте завжди – в один час. За півтори години до сну намагайтесь виключити гаджети та телевізор. Переходьте у тиху та спокійну діяльність: ігри з іграшками, настільні ігри (пазли, розмальовки, конструктор, вирізання). Встановіть ритуали перед сном. Ритуали – це певний алгоритм подій, який завершується вкладанням у ліжко. Тривалість повинна бути не більше 30 – 40 хвилин. Пам'ятайте, що вечірній час – це той час, який дитина має можливість якісно провести з дорослими, які мають для неї значення. Домовтеся про дії під час повітряної тривоги у нічний час. Сон дитини може порушуватися через вечірні та нічні повітряні тривоги. Важливо проговорювати з дітьми перед сном, якими будуть ваші дії у випадку такої повітряної тривоги. Якщо під час тривоги дитині важко заснути, то можна запропонувати їй уявити себе у чарівному місці та придумати, які веселі пригоди чекають на дитину у ньому. Облаштуйте приємне та зручне місце для спання. Дитині має бути комфортно та приємно проводити час у ліжечку. Подбайте про ковдру за сезоном, улюблену іграшку поряд. Окрім того, багато дітей бояться темряви – це нормально, з дорослішанням діти зможуть засинати без світла.

Якщо ви регулярно виконуєте рекомендації, проте дитина все одно погано спить, зверніться за фаховою консультацією до дитячого психолога або психотерапевта.

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