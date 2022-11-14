Що краще сода чи розпушувач – в чому різниця між цими інгредієнтами, та що краще використовувати

В яких випадках потрібно додавати соду, а в яких розпушувач, чи є вони взаємозамінними, читайте в ТСН.ua

Призначення соди та розпушувача одне й те саме — робити структуру тіста легкою, повітряною, підіймати тісто при випіканні. Дія обох інгредієнтів заснована на реакції взаємодії лугу з кислотою, внаслідок чого виділяється вуглекислий газ у вигляді бульбашок, які і роблять тісто пористим та легким.

За складом сода та розпушувач відрізняються. Сода – це гідрокарбонат натрію і все. А розпушувач містить крім соди та трохи борошна різні кислоти. Виходячи з цього теоретично розпушувач можна приготувати й самостійно, якщо з’єднати соду та лимонну кислоту в порошку. Але можна помилитися в пропорціях.

Розпушувач працює в будь-якому середовищі, з содою трохи складніше. Вона буде ефективнішою , там де у складі є молочні продукти, ягідні соки, певна кислота.

В яких випадках використовувати соду, а в яких розпушувач

Якщо в рецепті є молочні інгредієнти такі як молоко, сметана, кефір, соки, цитрусові та будь-які «кислі» продукти і температура запікання не менше 180 градусів, можна використовувати як соду, так і розпушувач.

Якщо серед складових тіста не має кислоти та температура його випікання є низькою, потрібно використовувати саме розпушувач.

Розпушувач потрібно використовувати, якщо важливо, щоб випічка не мала сторонніх смаків. У випадку з содою, зазвичай залишається певний присмак, а розпушувач його не дає.

Тобто, застосування розпушувача ширше.

Найкраще орієнтуватися на рецепт – якщо в ньому вказано використовувати розпушувач, значить використовувати розпушувач, якщо розпушувач та соду, робіть саме так. Справа тут у швидкості реакції. Розпушувач діє не зразу на відміну від соди, такий порядок потрібний іноді для приготування.

Чи можна заміняти соду розпушувачем

Сода сильніша за розпушувач, тому, якщо в рецепті вказана сода, це, значить, що тістові, щоб піднятися, потрібно більше сили.

Якщо вирішили замінити соду розпушувачем, його потрібно брати приблизно в 3-4 рази більше, ніж соди, Одна чайна ложки розпушувача заміняє четвертину чайної ложки соди.

Якщо ж потрібно замінити розпушувач содою, ви можете замінити її, але потрібно погасити соду соком лимона чи оцтом.

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