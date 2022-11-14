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Що краще сода чи розпушувач – в чому різниця між цими інгредієнтами, та що краще використовувати

Автор
Ганна Носова
Дата публікації
Перегляди
57
Час на прочитання
2 хв
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Що краще сода чи розпушувач – в чому різниця між цими інгредієнтами, та що краще використовувати

Що краще сода чи розпушувач

В яких випадках потрібно додавати соду, а в яких розпушувач, чи є вони взаємозамінними, читайте в ТСН.ua

Призначення соди та розпушувача одне й те саме — робити структуру тіста легкою, повітряною, підіймати тісто при випіканні.  Дія обох інгредієнтів заснована на реакції взаємодії лугу з кислотою, внаслідок чого виділяється вуглекислий газ у вигляді бульбашок, які і роблять тісто пористим та легким.

За складом сода та розпушувач відрізняються.  Сода – це гідрокарбонат натрію і все. А розпушувач містить крім соди та трохи борошна різні кислоти. Виходячи з цього теоретично розпушувач можна приготувати й самостійно, якщо з’єднати соду та лимонну кислоту в порошку.  Але можна помилитися в пропорціях.

Розпушувач працює в  будь-якому середовищі, з содою трохи складніше.  Вона буде ефективнішою , там де у складі є молочні продукти, ягідні соки, певна кислота.

В яких випадках використовувати соду, а в яких розпушувач

Якщо  в рецепті є молочні  інгредієнти такі як молоко, сметана, кефір, соки, цитрусові та будь-які «кислі» продукти і температура запікання не менше 180 градусів, можна використовувати як соду, так і розпушувач.

 Якщо серед складових  тіста не має кислоти та температура його випікання є низькою, потрібно використовувати саме розпушувач.

Розпушувач потрібно використовувати, якщо важливо, щоб випічка не мала сторонніх смаків. У випадку з содою, зазвичай  залишається певний присмак, а розпушувач його не дає.

 Тобто, застосування розпушувача ширше.

Найкраще орієнтуватися на рецепт – якщо в ньому вказано використовувати розпушувач, значить використовувати розпушувач, якщо розпушувач та соду, робіть саме так. Справа тут у швидкості реакції.  Розпушувач діє не зразу на відміну від соди, такий порядок потрібний іноді для приготування.

Чи можна заміняти соду розпушувачем

Сода сильніша за розпушувач, тому, якщо в рецепті вказана сода, це, значить, що  тістові, щоб піднятися, потрібно більше сили. 

Якщо вирішили замінити соду розпушувачем, його потрібно брати  приблизно в 3-4 рази більше, ніж соди,  Одна чайна ложки розпушувача заміняє четвертину чайної ложки соди. 

Якщо ж потрібно замінити розпушувач содою,  ви можете замінити її, але  потрібно погасити соду соком лимона чи оцтом.

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Дата публікації
Перегляди
57
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