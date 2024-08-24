Що купити до оселі, щоб легше пройти зиму: поради від міністра енергетики

Попри те, що ситуація в енергосистемі стабілізувалася, українцям варто почати готуватися до зими вже зараз.

Що краще придати до оселі, щоб легше пережити зиму - розповів міністр енергетики україни Герман Галущенко в інтерв’ю ТСН.

"У мене насправді стоїть генератор, але якщо дозволяє конструкція, або можливість встановлювати сонячні батереї, то то безумовно - це кращий варіант. Але варто розуміти, що в тих програмах передбачено встановлення сонячних панелей з відповідним додатковим успадкуванням, які допомагають зберігати енергію. Потрібно врахувати те, що сонце в нашій георгафічній частині не дуже допомагає", - каже міністр енергетики.

Водночас, за його словами, станом на сьогодні ситуація в енергосистемі стабілізована.

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"Попередньо були дні, коли ми вдавалися до відключень світла, але я хочу запевнити, щоб без масштабних обстрілів, найближчими місяцями ситуація буде стабільною", - наголосив Галущенко.

Він закликав довіряти енергетикам та вірити, що ми пройдемо цю зиму.

Додамо, у Міненерго відповіли, чи встигає Україна підготуватися до зими.

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