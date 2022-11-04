Що може захистити Україну від енергетичного терору РФ: ексміністр назвав засоби

Без віялових відключень під час осінньо-зимового максимуму споживання електроенергії українцям не обійтися.

Українські енергетики не зможуть обійтися без відключень електроенергії в осінньо-зимовий період, але вони повинні бути організованими та регулярними.

Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua висловив колишній міністр енергетики та вугільної промисловості України Іван Плачков.

Він наголосив, що захистити Україну від енергетичного терору ракетними ударами з боку РФ допоможе насамперед українська ППО. Ексміністр погодився з тим, що забезпечити електроенергією критичну інфраструктуру, деякі будинки та громадські пункти обігріву можуть генератори. Імпорт електроенергії з європейських країн, за його словами, можливий, але існує один нюанс.

Також читайте Ексміністр енергетики пояснив, чому у Києві та області складна ситуацію з електроенергією

“Наша енергосистема об’єднана із європейською і ми маємо можливість імпортувати електроенергію, вже був такий тестовий імпорт. Але імпортувати ми її будемо на кордонах, а її треба транспортувати до центральних регіонів. Для цього потрібні підстанції та мережі. Це складний технологічний режим, над яким всі працюють, енергетики роблять все можливе і неможливе, ми відчуваємо роботу наших партнерів, щоб стабілізувати ситуацію”, - розповів Іван Плачков.

Однак, навіть за всіх цих старань без віялових відключень обійтися не вдасться, особливо, зважаючи на втрату надходжень електроенергії із Запорізької атомної станції, яка генерувала 15 відсотків від загальної кількості.

“Без відключень енергетики не зможуть пройти цей осінньо-зимовий максимум, але вони повинні бути організованими, регулярними і тривати не більше, ніж 2-3 години на добу”, - наголосив фахівець.

Нагадаємо, Європейський Союз виділить Україні 25,5 млн євро на підтримку енергосистеми, а також надасть енергообладнання.

Читайте також: