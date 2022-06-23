Що не можна прати в режимі швидкого прання: правила, які допоможуть зберегти ваші речі

Що не можна прати в режимі швидкого прання: правила, які допоможуть зберегти ваші речі

В будь-якій автоматичній пральній машинці передбачено швидкий режим прання. Таким чином, користувач може освіжити речі для щоденного носіння, витративши при цьому мінімум часу і сил. Проте, далеко не всі речі можна прати в цьому режимі. Які речі можна прати в режимі швидкого прання, в яких випадках цю програму вибирати, та які речі заборонено прати в режимі швидкого прання - в матеріалі ТСН.ua

Які речі, чому, краще не прати в режимі швидкого прання

«Швидкий режим» зазвичай передбачає прання речей за 30 хвилин, але є моделі пральних машинок, що дозволяють впоратись і за 15-20 хвилин. Здавалося б, функцією швидкого прання можна скористатися завжди, адже це зручно та економічно. Але це не так. Річ у тому, що програма передбачає прання при низьких температурах. У таких умовах можна прати злегка забруднені речі, які ви змінюєте щодня: футболки, шкарпетки, сорочки, блузки. При цьому на тканині не повинно бути складних і застарілих плям. Швидкий цикл дозволяє лише освіжити білизну та позбавити її від неприємного запаху.

Тому, актуальними будуть поради не прати в режимі швидкого прання сильно забруднені та зношені речі. Також, в цьому режимі не перуть рушники та постільну білизну.

Чому краще не використовувати для цих речей режим швидкого прання, тому що :

Вони не відперуться належним чином, для них потрібно обирати повний режим прання і температуру не нижче 60 градусів.

Низькі температури за якої відбувається прання у швидкому режимі не вбиває пилових кліщів та мікроби.

Прання цих речей шкодить самій пральній машинці. Рушники та постільна білизна сильно вбирають воду. І якщо за звичайних режимів це не проблема, то у швидкому режимі машинка не встигає рівномірно розподілити речі по барабану, і як наслідок мокрі речі весь час б’ють з величезною силою по стінках барабана і можуть його пошкодити.

Це інтенсивна програма, тому режим швидкого прання не підходить для тонких, делікатних тканин, а також інших речей, які потрібно прати вручну. Також цього режиму слід уникати для досить зношених чи пошкоджених речей, адже в такому разі машинка пошкодить їх ще більше.

При швидкому пранні максимальний ефект можна отримати, коли барабан завантажений наполовину. Мийного засобу, при цьому, потрібно класти також менше. При низьких температурах гранули порошку погано розчиняються, тому білизна при повному завантаженні буде погано полоскатися.

Як ефективно використовувати режим швидкого прання

Відсортуйте білизну перед завантаженням. Відокремте речі один від одного за типом тканини, відокремте білий одяг від кольорового. Відкладіть сильно забруднену білизну з плямами для повного циклу прання.

Для найкращих результатів прання в режимі швидкого прання зробіть наступне:

Попередньо замочіть речі на 20 хвилин.

Натріть складні плями милом.

Відіжміть білизну і завантажте її в пральну машину.

Увімкніть програму «Швидке прання».

Так споживаючи менше електроенергії, ви зможете якісно випрати речі.

Якщо у вашій машині немає режиму з назвою "швидке прання" зверніть увагу на інші цикли. Для різних виробників цей режим може називатися «Експрес-режим», «Швидке 30» і так далі. Вам підійдуть усі програми тривалістю менш як 40 хвилин.

Якщо ви не знаєте як встановити та включити швидку програму, вам підкажуть спеціальні значки на панелі керування. Поверніть тумблер так, щоб він вказував на позначення режиму і запустіть програму.

Значки швидкого прання на пральних машинах такі:

У пральній машині Bosch є кілька різновидів цього режиму. Швидке прання для змішаної білизни, яка не вимагає особливого догляду - позначений значком сукні, сорочки або боді. Також є коротка програма «Супершвидке прання», тривалістю 15 хвилин позначається циферблатом.

Виробник Samsung подбали про зручну навігацію, тому просто розписали всі режими. Для слабко забрудненої білизни є режим «Швидке 29».

Для машин Hotpoint-Ariston розроблено дві програми - «Швидке прання 60 і 30». Одна програма дозволяє прати речі при 60 градусах, інша - при 30.

Панель управління Siemens має два позначення режиму «Супер» тривалістю 15 і 30 хвилин. Позначається значком циферблата на панелі.

Виробники LG також вирішили не придумувати позначення і підписали програму Fast 30. При 30 градусах можна прати бавовняні та синтетичні речі.

Значок на пральній машинці Indesit виконаний у вигляді циферблата, що означає «Швидке прання 30».

Символи на пральних машинах Veko, Zanussi та Electrolux точно такі ж, як і на інших моделях.

Якщо ви постійно користуєтесь режимом швидкого прання хоча б раз на кілька тижнів вмикайте машинку на повний режим за температури 60 градусів. При низьких температурах можуть розмножуватися бактерії та цвіль, з’являється неприємний затхлий запах, який може перейти на білизну.

Читайте також: