Що можна приготувати з полуниці: топ-5 рецептів з першою літньою ягодою

Що можна приготувати з полуниці: топ-5 рецептів з першою літньою ягодою

Полуниця - найперша літня ягода, яка вже в кінці травня починає з'являтися на прилавках магазинів та фермерських ринків. Читайте в матеріалі ТСН.ua про смачні страви з полуниці, які можна приготувати нашвидкуруч.

В чому користь полуниці

Ягоди полуниці містять чимало вітамінів (А, С, РР, В, Е, К), а також клітковину, яблучну та фолієву кислоту, каротиноїди, необхідні для здоров'я людини мікроелементи (цинк, залізо, натрій, магній, кальцій). Користь полуниці була доведена лікарями. Її потрібно вживати за анемії та під час вагітності. Ця ягода має невелику кількість калорій, а тому її дозволяють додавати до раціону за цукрового діабету та ожиріння.

Полуниця відрізняється антиоксидантними властивостями. До її складу входять антоціани та елагова кислота, а тому щоденне вживання цієї ягоди допомагає запобігти запальним процесам в організмі. Полуницю слід вживати для оновлення крові та поліпшення роботи серця. Давно доведено, що полуниця допомагає покращити настрій.

Чи може бути шкода від полуниці

Полуниця - досить сильний алерген, а тому її не варто давати алергікам та маленьким дітям. До її складу входить велика кількість фолієвої кислоти, тому вона протипоказана за виразки, гастриту і хвороби нирок.

Страви з полуниці: топ-5 рецептів

Полуницю можна вживати не лише в сирому вигляді. З цієї літньої ягоди часто готують смачні та корисні страви. Що приготувати з полуниці, щоб потішити своїх близьких?

Варення з полуниці "п'ятихвилинка"

Варення з полуниці: густе та смачне / Фото: Pexels

Вам знадобиться:

600 г цукру;

1 кг полуниці (не перестиглої).

Ягоди треба добре промити, акуратно видалити зелені хвостики. Перекласти до досить глибокої миски (каструлі) та пересипати цукром. Поставити до холодильника й залишити на 5-8 годин.

Після цього поставити миску на вогонь, довести до кипіння. Постійно помішувати та варити після закипання ще 5 хвилин. Не забувати знімати пінку. Розлити готове варення до стерилізованих банок, закатати стерилізованими кришками, перевернути та закутати ковдрою. Чекати на повне охолодження.

Вареники з полуницею на воді

Вареники з полуницею / Фото: Pexels

Для приготування тіста треба:

3/4 склянки води;

2 склянки пшеничного борошна;

1 чайна ложка цукру;

1 куряче яйце;

1/3 чайних ложки солі.

Для начинки взяти:

1,5 столові ложки цукру;

300 г полуниці.

В глибокій мисці змішати холодну воду та яйце. Додати цукор та сіль, добре перемішати виделкою. Просіяти борошно, замісити тісто. Воно має бути не надто м'яким, еластичним. Готове тісто перекласти в пакет і покласти до морозильної камери на 10 хвилин.

Тепер настав час приготувати начинку. Ягоди полуниці слід промити, видалити зелені хвостики. Нарізати, покласти до миски та пересипати цукром.

Дістати тісто з морозильної камери, розділити на 4 частини, розкачати в джгути. Нарізати кожен з них на однакові шматочки, а потім скачати кульки. Занурюючи кожну кульку в борошно, тонко розкачати. Всередину покласти 1 столову ложку полуниці. Якщо ягода дала сік - треба його спочатку злити. Зліпити вареники і варити у підсоленій киплячій воді 5-7 хвилин.

Салат з полуниці, редиски і руколи

Салат з полуниці / Фото: Pexels

Потрібні інгредієнти:

полуниця;

редиска;

рукола;

пармезан;

сіль, перець;

рослинна олія.

Редиску та полуницю порізати на довільні шматочки. Промити листочки руколи. Натерти пармезан. Заправити олією, сіллю та перцем.

Компот з полуниці: традиційний рецепт

Компот з полуниці / Фото: Pexels

Для приготування смачного компоту вам знадобиться:

6 кг полуниці;

4 літри води;

1-1,5 кг цукру.

Ретельно промите ягоди, очистити їх та перекласти у друшляк. Почекати, поки повністю стече вода. Додати до попередньо стерилізованих банок інгредієнти (банки треба наповнити на 2/3).

Тепер треба зварити сироп. Для цього закип'ятити в каструлі воду, поступово засипати цукор і дочекатися його повного розчинення. Гарячий сироп треба налити до банок і прикрити їх зверху металевими кришками.

Простерилізувати відвар у банках протягом 10 хвилин. Перевернути кожну ємність, накрити ковдрою і дати охолонути.

Швидкий десерт із полуниці й шоколаду

Десерт з полуниці / Фото: Pexels

Щоб приготувати, вам треба:

полуниця;

3 яйця;

1 столова ложка цукру;

250 г молока;

400 г молочного шоколаду.

У форму викласти полуницю, зробивши з неї бортики та дно майбутнього десерту.

У мисці змішати 3 яйця із цукром та молоком. Розмішати до однорідної маси. Додати подрібнений молочний шоколад. Розтопити шоколад на водяній бані, постійно помішуючи, щоб отримати досить густу масу.

Залити цією масою полуницю та поставити до холодильника на 6 годин. Дістати та легко витягнути з форми. Можна порізати на порції.