Що можна вимагати у працівників ТЦК, які зупинили для перевірки документів

Зокрема, слід попросити працівника ТЦК зняти балаклаву, якщо він одягнений у неї.

Якщо громадян України зупиняють для перевірки документів працівники ТЦК та СП, слід попросити цих людей представитися та показати посвідчення.

Про це розповів адвокат юридичної компанії "Ріако та партнери" Микола Максимов, повідомляє "Суспільне Харків".

Максимов розповів, що траплялися випадки, коли до цивільного підходили невідомі особи без шевронів або наліпок та застосовували силу. Ці особи не показували своїх документів.

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"Мені скаржилися на те, що застосовували силу люди в цивільному. Не показували своїх документів, не повідомляли, яка правова підстава для перевірки документів. Це перше, на що необхідно звернути увагу", – сказав адвокат.

Окрім того, слід попросити працівника ТЦК зняти балаклаву, якщо він одягнений у неї. Таким чином можна звірити обличчя з фото на посвідченні.

У разі, якщо цивільного хочуть затримати, треба вимагати інформацію про підставу для цього.

"Звичайно, сама вже процедура доправлення і затримання може здійснюватися тільки працівниками поліції. Якщо це здійснюється працівниками територіального центру, тобто застосовується будь-яка фізична сила або психологічне насилля, то це вже є безпідставним і, звичайно, про це необхідно заявляти до правоохоронних органів", – розповів юрист.

За його словами, у такому разі за можливості слід фіксувати дії працівників ТЦК на відео, кричати, викликати поліцію. Необхідно зателефонувати або краще написати письмову заяву до поліції та особисто передати або надіслати поштою.

Як зауважив Максимов, якщо поліція не порушує кримінального провадження, необхідно звертатися до суду першої інстанції. Суд має зобов'язати поліцію порушити справу.

Окрім того, у суді можна оскаржити можливе незаконне доправлення до ТЦК та утримання на його території.

"Якщо ми говоримо про незаконне доправлення, утримання на території ТЦК, то, звичайно, і це можна оскаржити. Але, як показує практика, після того, як декілька днів минуло, і людину або відпустили, або вона вже була мобілізована, і водночас людину не били, не принижували, то військовозобов'язаний просто втрачає інтерес до оскарження таких дій", – розповів адвокат.

До слова, заступниця начальника РТЦК та СП у Києві пані майор Лариса Козак пояснила, чи мають право працівники цієї установи забирати мобільні телефони у військовозобов’язаних.

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