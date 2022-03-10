Що можуть зробити школи, щоб захистити себе від нападів та від використання у військових цілях: важливі поради

Що можуть зробити школи, щоб захистити себе від нападів та від використання у військових цілях: важливі поради

Школи та університети повинні залишатися безпечним місцем для навчання.

Школи та університети повинні залишатися безпечним місцем для навчання. Проте право дітей та молодих людей на освіту і захист порушується у більшості країн, що потерпають від конфліктів чи нестабільності.

Про це пише UNICEF Україні.

"Збройні сили та озброєні формування погрожують, убивають, завдають травм, катують, вербують та використовують учнів і освітян як у самих школах, так і на шляху до них. Сторони збройного конфлікту також нерідко використовують освітні установи як казарми і бази, склади зброї, центри утримання під вартою та в інших військових цілях, що наражає учнів і персонал шкіл на небезпеку. Негайними наслідками нападів на освіту є загибель та поранення людей і руйнування освітньої інфраструктури. До довгострокових наслідків належать погіршення відвідуваності, зменшення кількості школярів, падіння якості освіти та навчання, а також зниження рівнів залучення вчителів – усе це заважає країнам реалізовувати право на освіту та інші права, а також ускладнює досягнення цілей освіти і розвитку, - йдеться у повідомленні дитячого фонду ООН.

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Тому в UNICEF пропонують скористатися посібником, який призначений насамперед для міністерств освіти, організацій структури ООН та міжнародних і місцевих неурядових організацій (М / НУО) для підтримки шкільних діячів, а саме директорів, викладачів, комітетів з управління та членів громад з питання розробки та удосконалення на рівні школи підходів до планування та захисту освіти від нападів та запобігати використанню навчальних закладів у військових цілях.

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Мета посібника – описати те, що реально втілюється на рівні шкіл для захисту освітніх установ від нападів, визначити ризики та виклики, що виникають, і виписати засвоєні уроки й рекомендації на основі цих заходів і літературних джерел з цієї тематики.