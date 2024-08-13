Що наблизить мир ті безпеку в України: Зеленський дав відповідь (відео)

Чим більше російської військової присутності буде знищено у прикордонні, тим ближче буде мир для України і справжня безпека, наголосив Володимир Зеленський.

Зараз усім в Україні потрібно діяти так само обʼєднано та ефективно, як це було і в перші тижні й місяці цієї війни, коли Україна перехопила ініціативу та почала повертати ситуацію в інтересах нашої держави.

Про це сказав президент України у вечірньому відеозверненні до українців 13 серпня.

"Зараз ми зробили так само: ми знов довели, що в будь-якій ситуації ми, українці, здатні досягати своїх завдань – здатні захищати свої інтереси та свою незалежність. І ми маємо на сто відсотків використати наші досягнення. Так і буде", – зазначив він.

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Президент наголосив, що зараз увага прикута до кожного напрямку захисту нашої держави, до всіх фронтових напрямків.

"Донеччина – Покровський, Торецький, Краматорський. Харківщина. Південь. Окрема увага – Курській області, а отже, захисту всіх наших прикордонних громад поруч. Чим більше російської військової присутності буде знищено в прикордонні, тим ближче буде мир для нашої держави і справжня безпека. Російська держава повинна відповідати за те, що вона наробила. І вона відповідає. Я пишаюся нашими людьми! Слава Україні!" – сказав Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський назвав кількість населених пунктів, які контролює Україна на Курщині.

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