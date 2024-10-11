Що насамперед здорожчає внаслідок підняття податків: пояснення експерта

Податкові переклали навантаження на банки, також авансові платежі зобов'язали робити АЗС. Банкіри й власники бензоколонок перекладуть це на кінцевого споживача.

Про це в ефірі "КИЇВ24" розповів експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський.

"Вони збільшення оподаткування перекладуть в кінцеву ціну. І за все заплатить населення разом з малим бізнесом", – говорить експерт.

При цьому незрозуміло, чому депутати відмовилися від більшості європейських норм передовсім на великий капітал. До прикладу, податок на розкіш, який є у більшості

"Чому не запроваджене прогресивне оподаткування в Україні? Чому в нас такий малий податок на дивіденди з корпоративних прав? Це все оподаткування великого капіталу, супер-багатіїв. Тобто виходить, що в нас зміни пройшли за принципом: здеремо з пересічного українця й малого бізнесу останню шкуру, натомість великий капітал можновладців не потурбуємо", – підсумував Павловський.

Нагадаємо, Верховна Рада 10 жовтня підтримала історичне підвищення податків. Зокрема, військовий збір зросте з 1,5% до 5%. Однак, такі зміни торкнуться не всіх.

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