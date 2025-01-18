Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Що насправді відбувається у Покровську: фоторепортаж із фронтового міста

Що насправді відбувається у Покровську: фоторепортаж із фронтового міста

Покровськ перебуває під контролем ЗСУ / Фото: Ян Доброносов

У місті відчувається, що відстань до передових підрозділів ворожої армія стала меншою. 

Російська окупаційна армія наблизилася до Покровська Донецької області, однак, попри заяви деяких політиків, місто перебуває під контролем ЗСУ.

Про це повідомив фоторепортер Ян Доброносов, опублікувавши в суботу, 18 січня, фоторепортаж із фронтового міста на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, у Покровську відчувається, що відстань до передових підрозділів ворожої армія стала меншою. 

© Ян Доброносов
Фото: Ян Доброносов
© Ян Доброносов
Фото: Ян Доброносов
© Ян Доброносов
Фото: Ян Доброносов

Люди, які дотепер залишилися в місті, частіше задирають голови догори - дивляться, чи немає над ними дронів. 

© Ян Доброносов
Фото: Ян Доброносов
© Ян Доброносов
Фото: Ян Доброносов
© Ян Доброносов
Фото: Ян Доброносов
© Ян Доброносов
Фото: Ян Доброносов

“Лише за годину перебування в місті бачив один фпв та, скоріш за все, один Мавік”, - зазначив фоторепортер.

© Ян Доброносов
Фото: Ян Доброносов
© Ян Доброносов
Фото: Ян Доброносов
© Ян Доброносов
Фото: Ян Доброносов

Ян Доброносов зауважив, що місто виглядає жахливо - побиті будівлі, мінімум людей на вулицях, повалені дерева навколо і чутно постійно вибухи. 

© Ян Доброносов
Фото: Ян Доброносов
© Ян Доброносов
Фото: Ян Доброносов
© Ян Доброносов
Фото: Ян Доброносов
© Ян Доброносов
Фото: Ян Доброносов

Але, запевняє він, хлопці із Сил оборони роблять все, щоб втримати Покровськ.

Нагадаємо, увечері в п’ятницю, 17 січня, народна депутатка Мар’яна Безугла повідомила, що російські окупаційні війська увійшли до міста Покровськ Донецької області.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація