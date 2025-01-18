Що насправді відбувається у Покровську: фоторепортаж із фронтового міста

У місті відчувається, що відстань до передових підрозділів ворожої армія стала меншою.

Російська окупаційна армія наблизилася до Покровська Донецької області, однак, попри заяви деяких політиків, місто перебуває під контролем ЗСУ.

Про це повідомив фоторепортер Ян Доброносов, опублікувавши в суботу, 18 січня, фоторепортаж із фронтового міста на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, у Покровську відчувається, що відстань до передових підрозділів ворожої армія стала меншою.

Фото: Ян Доброносов

Фото: Ян Доброносов

Фото: Ян Доброносов

Люди, які дотепер залишилися в місті, частіше задирають голови догори - дивляться, чи немає над ними дронів.

Фото: Ян Доброносов

Фото: Ян Доброносов

Фото: Ян Доброносов

Фото: Ян Доброносов

“Лише за годину перебування в місті бачив один фпв та, скоріш за все, один Мавік”, - зазначив фоторепортер.

Фото: Ян Доброносов

Фото: Ян Доброносов

Фото: Ян Доброносов

Ян Доброносов зауважив, що місто виглядає жахливо - побиті будівлі, мінімум людей на вулицях, повалені дерева навколо і чутно постійно вибухи.

Фото: Ян Доброносов

Фото: Ян Доброносов

Фото: Ян Доброносов

Фото: Ян Доброносов

Але, запевняє він, хлопці із Сил оборони роблять все, щоб втримати Покровськ.

Нагадаємо, увечері в п’ятницю, 17 січня, народна депутатка Мар’яна Безугла повідомила, що російські окупаційні війська увійшли до міста Покровськ Донецької області.

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