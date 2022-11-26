Що не можна дарувати на Новий 2023 рік: чорному кролику це не сподобається

Що краще не дарувати на рік Кролика, щоб він не розгнівався, як задобрити цю тваринку, читайте в матеріалі ТСН.ua

Зовсім скоро постукає у двері Новий, 2023 рік, рік чорного кролика. Кролик — домашня тварина, яка любить не любить шуму, шукає затишку, тому Новий 2023 рік краще зустрічати вдома

Тварина ця невибаглива, тому краще відмовитись від розкішних чи дорогих подарунків. Кролик скромний, не любить пускати пил в очі й привертати до себе увагу.

Кролики не люблять непрактичні речі, тому подарунки потрібно підбирати практичні, за призначенням та уподобанням, які стануть у пригоді

І найголовніше, щоб задобрити Кролика подарунки потрібно дарувати від душі.

Що краще не дарувати на Новий 2023 рік

Кролику не сподобається, якщо ви подаруєте засоби для душу, різноманітні гелі, шампуні, мила, креми.

Не потрібно дарувати духи чи туалетну воду.

Не потрібно купувати на рік Кролика для подарунка годинники, дзеркала, рушники

Якщо ви подаруєте предмети, які можуть порізати, як то (набір ножів, столових приладів, бритву(, кролик може дуже на вас розізлитися.

Так само не сподобаються кролику такі подарунки, як портсигари, запальнички та інше приладдя для куріння.

Не можна на Новий рік 2023 року дарувати свічки, дзеркала, рушники та гроші.

Не до вподоби прийдеться господареві року і конверт із грошима, якщо ви його не замовляли.

Не даруйте на Новий рік (якщо звичайно не замовляли) тварини.

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