Що не можна давати котам: список продуктів вас здивує

Існує думка, що кіт самостійно повинен вибирати, яка їжа корисна для його організму. Тому господарі часто пригощають улюбленців людською їжею, яка найчастіше є небезпечною для кота. Розповідаємо, якими, здавалося традиційними, продуктами не можна годувати тварин.

Молоко та молочні продукти

Думка, що коти люблять і мають пити коров'яче, козяче або овече молоко – хибне. Як і всі ссавці, кошенята харчуються одним тільки молоком – материнським. І, як і майже всі ссавці, перестають засвоювати його з віком.

Коров'яче молоко не є природною їжею для котів, у дорослої тварини воно може спровокувати діарею. До того ж казеїн, що міститься у молоці, є алергеном. Молоко корисне тільки маленьким кошенятам до 6 місяців. Корисно додавати в котячий раціон нежирні кисломолочні продукти: ряжанку, кефір, сир.

М'ясо для котів

Здавалося, кішки — хижаки, і м'ясо для них природна їжа. Однак не будь-яким м'ясом та рибою можна годувати котиків.

Краще відмовитись від сирого м'яса через ризик заразити кота глистами.

Не годуйте котів субпродукти та обрізками. Якщо давати м'ясо, то чисте.

Печінку можна давати не багато і тільки у вареному вигляді, тому що печінка — важка їжа для травлення тварини.

Рекомендується уникати свинини, для котів це занадто жирне м'ясо.

Риба — не котяча їжа

Думка, що риба — улюблена їжа кішок, помилкова: в природі коти не їдять рибу. Риба неприродна їжа для кішок, тому давайте її рідко, віддаючи перевагу морській. Річкова риба небезпечна вмістом паразитів та провокує сечокам'яну хворобу.

Якщо давати коту рибу, то не частіше 1 - 2 разів на тиждень морську і видаляти кістки та начинки.

Які овочі та фрукти не варто давати котам

картоплю, кішки не переварюють крохмаль,

капуста та бобові викликають метеоризм і здуття живота,

цибуля та часник містять токсичні для тварин речовини,

гриби занадто важкі для перетравлення,

авокадо отруйний для котів,

горіхи небезпечні великим вмістом фосфору,

виноград і родзинки отруйні для кішок. .

Кішкам можна давати моркву, огірки, кабачки, шпинат, салат і варений буряк.

Деякі продукти з людського столу не лише нашкодити кішці, а й стати причиною смерті.

Заборонено давати кішці такі продукти:

ковбасу, сосиски — ці продукти шкідливі для печінки та серця,

смажене м'ясо і сало важко перетравлюються,

борошняне, булочки, печиво, макарони викликають здуття і негативно впливають на вагу,

кксточки та хрящики застрягають у горлі,

цукор та солодощі викликають ожиріння, діабет, погіршує стан зубів і загальний зовнішній вигляд,

шоколад і какао викликають проблеми з серцем і судинами.

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