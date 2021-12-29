Що не можна робити 31 грудня, в новорічну ніч і за столом, щоб не накликати на себе біду

Що не можна робити 31 грудня, в новорічну ніч і за столом, щоб не накликати на себе біду

До святкування Нового року потрібно серйозно підготуватися. Адже, за словами, астрологів, кожна дрібничка може вплинути на ваш успіх в прийдешньому році. Що не можна робити в новорічну ніч і за святковим столом, щоб не накликати на себе біду? На це запитання відповідає ТСН.ua.

Всім відомий вислів “Як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш”. Але мало хто задумується над тим, що це справді так. Астрологи рекомендують ретельно продумати кожну дрібничку для гарного святкування новорічної ночі. Адже будь-який ваш крок може вплинути на майбутній успіх. Що ж не можна робити за столом в Новий рік?

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Астрологи рекомендують в новорічні свята поводити себе стримано, без зайвих емоцій. Ні в якому разі не сваріться, а якщо конфлікт все ж виник, краще спочатку його вирішити і лише потім сідати за новорічний стіл. Якщо в домі є кіт, краще не дозволяти йому вистрибувати на стіл. Вважається, що ці чотириногі улюбленці несуть негативну енергетику. А ще вони можуть банально заважати. Щоб в прийдешній рік Тигра у вас не було фінансовий проблем не змітайте зі столу та інших поверхонь на кухні крихти їжі. Їх потрібно зібрати в серветку і потім викинути. Новорічний стіл не повинен хитатися. Народні прикмети говорять, що в цьому випадку ви накличете на себе не лише неприємності, але й хвороби в прийдешньому Новому році. Не можна ставити на новорічний стіл посуд з тріщинами чи сколами, інакше рік Тигра ви проведете в конфліктах та скандалах. Наші пращури вважали, що викидати сміття в новорічну ніч, 31 грудня, особливо небезпечно, адже можна разом з ним викинути успіх та удачу. 31 грудня і 1 січня забороняється позичати гроші, адже вони вбирають в себе позитивну енергетику господаря, якої можна таким чином позбутися. Не зустрічайте Новий рік з порожніми кишенями та гаманцем. Покладіть перед святкуванням до нього хоча б одну купюру або монету (але обов’язково жовтого кольору), щоб прийдешній рік не пройшов у бідності. Не готуйте для новорічного застілля раків, крабів, омарів. Ці тварини рухаються “задкуючи назад”, тому астрологи радять відмовитися від них. В іншому випадку накличите на себе старі негаразди та проблеми. В новорічну ніч, з 31 грудня на 1 січня, не можна пришивати ґудзики, бо старі проблеми будуть переслідувати весь наступний рік. Якщо ви здали одяг або взуття в ремонт, обов’язково заберіть їх до початку Нового року. Інакше в рік Тигра вас чекають матеріальні проблеми. Серед наших пращурів існувало народне повір’я про заборону стригти нігті чи волосся в останній день року та 1 січня. Не робіть цього, якщо не хочете отримати проблем зі здоров’ям.

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