Що не можна робити зі своїм котом: п'ять важливих речей

ТСН.ua зібрав перелік з 5 речей, які в жодному разі не можна робити з котом.

Завести кота — дуже відповідальна справа. Потрібно розуміти, що тваринці необхідна постійна увага. А ще є деякі речі, які в жодному разі не можна робити з кішкою, якщо ви хочете, щоб вона росла здоровою та жвавою.

Не варто перегодовувати

Багато господарів, коли йдуть на роботу, залишають коту цілу миски їжі, якої повинно вистачити до вечора. Хоч така практика і нормальна, але ветеринари наголошують, що ці тварини повинні їсти кілька разів на день в маленьких кількостях. Якщо ж в мисці багато їжі, вони просто з'їдатимуть все, що призведе до ожиріння і проблем зі здоров'ям.

Не давайте нудьгувати

Особливо важливо це для тих котів, які проживають в квартирах і не виходять гуляти на свіже повітря. Обов'язково грайте з твариною кожного дня. А найкращі іграшки — дражнилка на паличці.

Не забороняйте дряпати

Це заняття не захист від нудьги, а можливість підтримувати кігті в здоровому стані. Тому потрібно відучити кота дряпати меблі та купити йому для цього спеціальну дряпку.

Не турбуйте кішку просто так

Дорослі коти сплять більшу частину дня, а тому не варто позбавляти їх можливості відпочити. Якщо будити кішку регулярно, вона може стати озлобленою, нервовою і навіть перестати їсти.

Не видаляйте кігті

І хоча така процедура може здатися єдиним виходом з ситуації, коли кіт продовжує дряпати меблі, краще її не робити. Через неї м'язи спини і лап сильно послаблюються, тому кішка з часом може втрачати відчуття рівноваги. Це призводить до послаблення імунітету і появі різноманітних хвороб.