Що не можуть робити працівники ТЦК стосовно громадян: юрист дав вичерну відповідь

Працівники ТЦК не можуть затримати громадянина без участі поліції.

В Україні працівники ТЦК під час дії воєнного стану мають право перевіряти у чоловіків військово-облікові дані, втім вони не уповноважені вилучати їх без згоди громадянина.

Про це “РБК-Україна” розповів юрист Дмитро Франчук.

Так, в обов’язки працівників ТЦК входить перевірка документів у чоловіків призовного віку: від 18 до 60 років. Вручення повісток та виписування постанови про притягнення військовозобов’язаного до адміністративної відповідальності без складання протоколу про адмінправопорушення.

Крім того, до обов’язків додається доступ до інформації про військовозобов'язаного, зокрема - з персональними даними, військову-облікову спеціальність, місцем роботи та сімейним станом.

Водночас працівники ТЦК не можуть затримати громадянина без участі поліції.

“Якщо затримання відбувається без законних підстав, це може бути оскаржено в суді. Також вони не мають права без судового рішення заходити у житло громадян”, - наголосив юрист.

Він також додав, що військкоми не можуть вилучати документи без згоди громадянина і вимагати з'явитися до ТЦК без належних підстав або запрошувати до ТЦК не за місцем прописки.

Нагадаємо, що під час дії воєнного стану чоловіків віком від 18 до 60 років виїзд за межі України заборонено. Однак перетнути державний кордон можуть чоловіки, які на законних підставах звільнені від проходження військової служби.

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