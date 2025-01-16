Що не так із мобілізацією: Портников назвав головні труднощі

Щоб подолати труднощі, з якими зіткнулась мобілізація, українська влада насамперед має чесно і відкрито розмовляти як зі своїми громадянами, так і з союзниками, щоб синхронізувати процеси та сформувати реальне уявлення про ситуацію на фронті та перспективи завершення війни.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников у подкасті "Діалоги з Портниовим" на "Радіо Свобода".

"Українське керівництво весь час говорить, що людей вистачає, але не вистачає зброї. Тому незрозуміло, чому тоді відбувається мобілізаційний процес, якщо людей вистачає. І чому тоді не відбувається демобілізація?", – зауважив Портников.

За його словами, влада навіть заявляє, що для тих, кого мобілізують зараз, немає зброї.

"Тоді що ці люди роблять у збройних силах? Навіщо тоді створювати нові бригади, якщо немає зброї? В цьому немає логіки. Ви маєте мобілізувати стільки людей, скільки у вас є ресурсу, щоб їх озброїти. І тоді говорите союзникам: "бачите, ми можемо мобілізувати ще, але нам не вистачає зброї". А коли ви мобілізуєте все нових і нових людей і кажете союзникам, що цих людей замало, то вони вважають, що зброї вистачає. Тобто, треба якось синхронізувати уявлення про це", – вважає журналіст.

Втім, на його думку, головна проблема мобілізації – це сам мобілізаційний процес, точніше його погана організація.

"Якщо ви не можете його [мобілізаційний процес – ред.] організувати для тих категорій, які зараз підлягають мобілізації, то поза сумнівом, рано чи пізно вам доведеться ухвалювати непопулярні рішення, щоб мобілізувати певну кількість людей інших вікових категорій. Це дуже просто, це – математика", – пояснив Портников.

Він додав, що теоретично чоловіків призовного віку мало б вистачити для війни. Але доволі велика їх кількість намагаються уникнути мобілізації через бронювання, "зникнення з радарів" чи ще у будь-який спосіб.

"І це [ухилення від мобілізації – ред.] дійсно викликає співчуття у великої частки суспільства. Але треба розуміти, якщо ви співчуваєте, то наступні рішення влади будуть жорсткішими. І не тільки до вікових категорій, а й до гендерних. Це реальність, яка рано чи пізно настане.", – попередив журналіст.

І ще одна причина труднощів мобілізації – відсутність чесності та довіри.

"Коли ви кажете людям, що війна через пару місяців закінчиться, то ви дійсно зриваєте мобілізаційний процес, тому що люди вважають, що їм треба 2-3 місяці десь пересидіти. Ніхто з цих людей не думає, що їм доведеться переховуватись не пару місяців, а три-чотири роки. Вони щиро вірять, що через 2-3 місяці все закінчиться", – зазначив він.

Журналіст впевнений, якби влада чесно говорила суспільству, що це війна на роки, то у людини був би вибір: тікати з країни, якщо вона категорично не хоче воювати, або йти служити, тому що переховуватись роками не вдасться.

"Це абсолютно інше встановлення питання в діалозі з суспільством", – підсумував Віталій Портников.

Нагадаємо, за словами члена Комітету ВР з питань нацбезпеки Олександра Федієнка, мобілізаційний вік зменшувати поки не планують, оскільки ЗСУ мають достатньо резервних бригад. Але виникає нестача зброї від партнерів та дозволів на використання далекобійної зброї проти агресора.

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