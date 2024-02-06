Що не так із новим законопроєктом про мобілізацію: омбудсмен вказав на порушення прав громадян

Урядовий законопроєкт №10449 щодо правил мобілізації, який має відповідати нормам Конституції України та міжнародним угодам в галузі прав людини, має низку суперечливих норм.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Зокрема, він вказав на низку зауважень до законопроєкту, що озвучила його представниця з соціальних та економічних прав Олена Колобродова на Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Також відповідний лист вже відправили до профільного Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

"Нормативний казус є у питанні порядку виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або виключені з нього в установленому порядку. Тут питання у відмітках: формулювання "зняти" та "виключити" з військового обліку (яке вказується у військовому квитку) на практиці стає проблемою, яка потребує урегулювання", - зазначив Лубінець.

У законопроєкті йдеться й про те, що військове командування може встановлювати тимчасове обмеження права громадянина України на виїзд з країни. Однак, згідно з вимогами статті 17 Конституції України, ЗСУ та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян. Тож ці пропоновані зміни суперечать Конституції України.

Ба більше, за словами Лубінця, у законопроєкті пропонують передбачити обов’язок реєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста за невиконання якого останні несуть визначену законом юридичну відповідальність. Проте таке положення законопроєкту не відповідає положенням Конституції України, закону України "Про захист персональних даних", правовим позиціям Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення права на особисте та сімейне життя.

У новому законопроєкті також прописано те, що призов на військову службу під час мобілізації здійснюється незалежно від місця їх перебування на військовому обліку.

Лубінець зазначив, що проаналізував зверненнення до його офісу та виявив, що під час мобілізації часто порушується право громадян на звільнення від призову, оскільки медичні документи, а також документи, які дають право військовозобов’язаному на звільнення від призову (свідоцтва про народження дітей, довідки про інвалідність батьків тощо), громадяни з собою не носять, оскільки їх за законом мають надати до ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку.

Тож закріплення у Законі цієї норми є недоцільним, вважає Лубінець.

Нагадаємо, новий мобілізаційний законопроєкт вже 7 лютого може пройти перше читання у Верховній Раді. Проте “питань” до документа залишається ще багато, вважає і заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

Читайте також: