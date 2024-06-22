Що не так із терміном "Велика Вітчизняна війна": інфографіка від Spravdi

Це формулювання має пропагандистський характер, адже було створене радянською владою для зміцнення патріотизму та єдності населення.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пояснив, що не так із терміном "Велика Вітчизняна війна".

Для цього ЦСКІБ Spravdi створив наочну інфографіку та оприлюднив її в Telegram.

"Насамперед, це формулювання має пропагандистський характер. Адже було створене радянською владою для зміцнення патріотизму та єдності населення", – пояснює Spravdi.

Зазначається, що використання терміну "Велика Вітчизняна" спотворює історичні факти та применшує роль інших націй у перемозі над нацизмом.

Раніше ТСН.ua писав, чому Гітлер ненавидів червону помаду і як вона зробила революцію під час Другої світової війни.

Читайте також провідні новини дня: