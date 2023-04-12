Що не так зі Спартаком Субботою: всі подробиці скандалу з відомим психологом і реакція соцмереж

Популярний український психолог, лікар-психіатр і блогер Спартак Суббота опинився в центрі гучного скандалу.

Онлайн-медіа "Свідомі" провело велике розслідування, в якому стверджується, що Спартак Суббота є шахраєм і самозванцем. Автор розслідування, психолог і гештальт-терапевт Ілля Полудьонний звинувачує колегу у брехні, сексі з клієнтками та співпраці з забороненою нині партією ОПЗЖ. Крім того, з'ясувалося, що справжнє ім'я Спартака Субботи - Олександр.

"Спартак (Олександр) Суббота, використовуючи безпрецедентний масштаб брехні, в тому числі в популярних медіа, майже 10 років будував декорації для свого образу, який тепер монетизує. Також це розслідування підіймає низку важливих соціальних питань", - йдеться в публікації.

Фейковий науковий ступінь

Ілля Полудьонний стверджує, що протягом п'яти років Спартак Суббота публічно позиціював себе як кандидата психологічних наук, хоча він не мав цього ступеня. Так, Міносвіти видало наказ про присудження йому наукового ступеня кандидата наук лише у квітні 2022 року, а перші згадки про таке звання з'явилися в його публікаціях у медіа 2017 року.

"Спартак Суббота роками видає себе за лікаря-психіатра і медичного психолога. Спартак - самозванець, він не вчився в жодному медичному ВНЗ і, тим більше в НМУ імені О.О. Богомольця. Усюди, де він називає себе лікарем-психіатром, він бреше прямо в очі", - заявляє Полудьонний.

Також автор розслідування стверджує, що Суббота використовував різні "сумнівні схеми", щоб здобути наукові ступені.

У розслідуванні зазначається, що Спартак Суббота у своїх відео на YouTube і в соцмережах розповсюджує антинаукову інформацію, яка суперечить його ж науковим роботам. Це викликає підозри, чи справді Суббота є автором опублікованих ним робіт.

За словами Полудьонного, Спартак Суббота хибно розуміє деякі терміни та створює у глядачів хибні уявлення. Інформація, яку він доносить до глядача, буває неправильною та неетичною.

Секс з клієнтками

У публікації зазначається, що Спартак Суббота був виключений з Української асоціації когнітивно-поведінкової терапії "в тому числі й через те, що грубо порушував етику, вступаючи у еротичні стосунки з клієнтками". Таких випадків було не менше чотирьох, заявляє Полуденний.

Дану інформацію підтвердив психолог Артем Осипян. За його словами, одна з клієнток зізналася, що в неї були стосунки з його колегою.

"Він був обурений, проте тоді ще не знав, хто саме був тим психологом, який спить з клієнтками. Осипян хотів звернутися до етичної комісії. Клієнтка була не проти, а згодом зізналася, що сексуальні стосунки у неї були зі Спартаком Субботою", - йдеться в статті.

Співпраця з ОПЗЖ

Як повідомляється в розслідувані, Спартак Суббота раніше працював в організації Інститут когнітивного моделювання, а також працював у Seetarget. Обидві організації пов'язані спільним бенефіціаром та були помічені у зв'язках із політичною партією ОПЗЖ.

Так, Seetarget підозрюють у прихованому піарі на користь різних політичних сил (включно з ОПЗЖ) із використанням команди різних спеціалістів. Серед цих спеціалістів фігурує і Спартак Суббота. Це може означати, що Спартак Суббота використовував професію психолога й психотерапевта, аби вводити в оману людей.

Полудьонний зазначає та наводить підтвердження, що психотерапевт Спартак Суббота писав чимало статей про вибори, аналізував виборчі процеси та закцентовував увагу читача на "фаворитів" в особі голови партії ОПЗЖ Юрія Бойка і Юлії Тимошенко.

Спартак Суббота прокоментував розслідування

Психолог Спартак Суббота відреагував на звинувачення у свій бік.

"Дякую, вже бачив ці новини, звісно читав, помічниця вичитала, не було часу все дивитися. Що я можу сказати: це не перший хейт, з яким стикаюся, він буде і далі. Я це просто переживу. Але що я хочу сказати - не дозволю ображати свою аудиторію", – каже він.

Реакція соцмереж

Українці активно обговорюють в соцмережах викриття відомого психолога:

психотерапевти (люди що мають мед.освіту) світу: не сприймають гештальт, бо воно не доказове

гештальтист Полудьонний : а от вапщєта Спартак Суббота брехун!! — Таша✧| любить каву‍ (@capre_diem__) April 11, 2023

Спартак Суббота проливав кров на когнітивно-поведінковому фронті — Макс Вишинський (@max_vyshynskyi) April 11, 2023

Частина III



Розділ XVII. Навіщо Спартак Суббота розмінував Чонгар? — DJ Карелін (@superocheck) April 11, 2023

Спартак Суббота заполонив стрічку. Ситуація наступна: pic.twitter.com/iGbnwVequk — Johnny Talk (@JohnnyTalkToYou) April 11, 2023

мій мужик вперше від мене почув, хто такий Спартак Суббота, і всьо пойняв pic.twitter.com/I1FHLEkrVv — Мейплочка зла укрaїнкa (@bluetailblue) April 11, 2023

У них всіх цікаві «імена»



Спартак Суббота

Дорж Бату

Алі Шейхатлі — Melaniya Podolyak (@MelaniePodolyak) April 11, 2023

Я і моя молода команда



Інструткор_юа, Спартак Суббота, Джордж Бату та Добкін pic.twitter.com/ZuioI2OBhP — Volodymyr Popov (@PopovVolodymyr_) April 11, 2023

челендж: ваше ім'я як Спартак Суббота ✊

ім'я - назва футбольного клубу вашого рідного міста

прізище - день тижня у який ви народилися

я - Олімп П'ятниця

чекаю ваші відповіді в реплаях — дупка ельфійонка ᓚᘏᗢ (@orange_capybara) April 11, 2023

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