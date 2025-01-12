Що неможливо отримати у спадок в Україні 2025 року: перелік обмежень і нюансів

Деякі права та обов’язки взагалі не можуть передаватись у спадок. Тому перед тим, як погодитися на спадщину, варто детально проаналізувати всі деталі.

Отримання спадщини в Україні зазвичай передбачає передачу майна та цінностей, але разом із ними можна успадкувати й певні зобов’язання. Водночас закон визначає перелік прав та обов’язків, які не підлягають успадкуванню.

Про те, що не можна передавати у спадок у 2025 році, йдеться в Цивільному кодексі України.

Що не можна успадкувати у 2025 році

Відповідно до статті 1219 Цивільного кодексу України, не передаються:

• Членство в організаціях чи товариствах: участь у них автоматично припиняється після смерті.

• Право на компенсацію за шкоду здоров’ю: це право є особистим і не може бути передане спадкоємцям.

• Борги чи кредити, які припиняються після смерті особи: регулюється статтею 608 ЦК України.

• Особисті немайнові права: наприклад, честь, гідність чи недоторканність.

• Право на аліменти, пенсії чи соціальну допомогу: ці виплати призначалися виключно для померлого.

Хто може втратити право на спадщину

Стаття 1224 Цивільного кодексу України визначає категорії осіб, які можуть бути позбавлені права на спадщину, зокрема:

• Подружжя, якщо їхній шлюб визнано недійсним.

• Особи, які перешкоджали складанню чи зміні заповіту: наприклад, через тиск чи обман.

• Спадкоємці, які не доглядали спадкодавця: якщо вони відмовилися від обов’язкової допомоги у безпорадному стані спадкодавця.

• Позбавлені батьківських прав: батьки, які не відновили свої права до смерті спадкодавця.

• Особи, які скоїли злочин проти спадкодавця чи інших спадкоємців: винятком є випадки, коли спадкодавець залишив їх у заповіті.

Зазначимо, що суд може позбавити права на спадщину осіб, які ухилялися від обов’язку утримувати спадкодавця або претендують на обов’язкову частку у спадщині за неправомірних обставин.

Нагадаємо, що в Україні особи, які працюють на шкідливих виробництвах, мають право на дострокову пенсію за певних умов. Це стосується зокрема металургів і шахтарів, якщо вони набрали достатню кількість стажу. Згідно з чинним законодавством, працівники, зайняті на особливо шкідливих та важких роботах, можуть вийти на пенсію раніше встановленого терміну.