Що нині відбувається на кордоні з Білоруссю: у ДПСУ розповіли

Прикордонники кажуть, що попри спокійну ситуацію на кордоні з Білоруссю, цей напрямок залишається загрозливим для України.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що наразі ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою.

Про це він розповів в ефірі телемарафону 17 грудня.

"Ситуація по кордону з Білоруссю залишається повністю контрольованою. Ми не фіксуємо ні переміщення техніки, ні переміщення особового складу з будь-яких підрозділів по той бік кордону", – сказав Демченко.

За його словами, Білорусь і надалі продовжує підтримувати РФ у розв’язаній проти України війні, і цей напрямок залишається загрозливим.

"Але наразі з того боку кордону немає такої загрози, як це було на початку повномасштабного вторгнення. Бо у РФ немає, у тому числі, на території Білорусі необхідних сил, щоб здійснити повторне вторгнення", – зазначив спікер ДПСУ.

Демченко додав, що РФ вивела всі свої підрозділи з Білорусі, а нових не заводила. Однак у будь-який момент РФ може поновити свої дії, обираючи напрямок Білорусі.

"Тому ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Тож, власне, кордон укріплюється у інженерному відношенні. Також окремі загрозливі напрямки мінуються підрозділами ЗСУ тощо", – додав він.

Зазначимо, що українські прикордонники продовжують інженерне облаштування північних рубежів на кордоні з Білоруссю. Це відбувається постійно. У ДПСУ показали, як зараз виглядає рубіж з РБ.

Читайте також: