Що нового чекає на українців наступного тижня: про долар, ціни на бензин та інше / Фото: pixabay.com

Що нового чекає на українців наступного тижня: про долар, ціни на бензин та інше

Що нового чекає на українців наступного тижня: про долар, ціни на бензин та інше

На які зміни варто чекати українцям від 20 до 26 червня 2022 року - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Курс валют

Експерти не очікують значних змін щодо курсу долара наступного тижня. Про це виданню "Сьогодні" розповів Максим Орищак, аналітик компанії "Центр біржових технологій". Курс долара практично не змінюється через додатковий друк грошей. Загалом, протягом всього літа він буде триматися біля позначки в 40 гривень за 1 долар, не піднімаючись вище цього рівня.

А ось долар і євро протягом червня можуть вперше за 20 років зрівнятися. Такий прогноз повідомив один з найбільших американських банків Wells Fargo. Вважається, що така тенденція зміцнення долара буде тривати і надалі.

Станом на 18 червня курс продажу долара в Україні складає 35,200 грн/дол та купівлі - 35,900 грн/дол.

Вартість пального

Ситуація з бензиновою кризою в Україні стабілізується. Це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко. Обсяги імпорту постійно зростають. Наприклад, в березні показник був на рівні 60 тис. тонн пального, в квітні він виріс до 191 тис. тонн, а в червні очіується збільшення до 600 тис. тонн.

Як пояснила міністерка, в найкритичніші дні після початку повномасштабної війни запасів пального вистачало на 2-3 дні. На середину червня їх вже вистачає на тиждень. Але ситуацію можна буде назвати стабільною, коли запасів буде вистачати на два тижні.

Водночас популярні в Україні АЗС почали збільшувати ліміти на відпускання пального.

Отримання паспортів за кордоном

Від 25 червня почне працювати експериментальний проєкт (відповідно до постанови КМУ № 678 від 10 червня) який передбачає, що українці, які наразі перебувають за кордоном, можуть отримати закордонний та внутрішній паспорти віддалено.

Щоб це зробити, варто звернутися до представництв Державної міграційної служби в тій країні, де ви перебуваєте. Згодом на офіційному сайті ДМС повиннен з'явитися перелік країн, де українці зможуть оформити паспорти. Документ можна буде отримати на термін до 3 років.