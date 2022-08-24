Що обов'язково потрібно зробити на городі та в саду до кінця серпня: 9 основних справ

Хоч це і останній місяць літа, але у городників справ не менше, аніж в червні чи липні. Що обов'язково потрібно зробити на городі до кінця серпня, читайте в матеріалі ТСН.ua.

На городників чекає чимало різних завдань. І дуже важливо встигнути все зробити в останній місяць літа.

Підготуйте льохи

В цьому приміщенні повинно бути прохолодно та сухо. Не забудье перед збиранням врожаю провести в погрібі дезінфекцію. Можна приготувати простий розчин з 20 мл оцту на 1 літр води. Також варто побілити стіни і стелю. Так ви максимально зменшите ризик появи плісняви і грибків, які можуть зіпсувати продукти.

Приберіть часник та цибулю з городу

Якщо ви не зробили це на початку серпня, дуже важливо завершити збирання до кінця літа. Пізніше може початися сезон дощів, який заважатиме часнику та цибулі добре висохнути перед зберіганням. Пам'ятайте, що ця процедура дуже важлива, адже без неї ваш врожай може зіпсуватися.

Займіться заготівлею насіння помідорів

Зібрали гарний врожай томатів? Тоді саме час подумати про наступний рік. Насіння помідорів краще збирати зі зрілих, але не перестиглих плодів. Рекомендується брати ті томати, які росли на нижніх гілках кущів.

Проведіть профілактику захворювань

В кінці літа ночі вже стають відчутно холоднішими. Також підвищується вологість повітря. Ці чинники можуть стати чудовою умовою для розмноження грибків та бактерій на рослинах. А тому дуже важливо ретельно стежити за станом городини, щоб вчасно провести обприскування.

Доглядайте за полуницею

Саме в кінці серпня полуничник потрібно скосити під корінь. А потім не забудьте підгодувати кущі добривами з калієм та фосфором. Ближче до вересня додатково грядку мульчують. Це допоможе полуниці краще перезимувати і дати гарний врожай наступного року.

Підготовте компост

Саме в серпні найкраще закладати компостну яму. Адже довкола досить багато матеріалу, який може вам знадобитися - бадилля, стебла городини, бур'яни, скошена трава та падалиця. Не забудьте, що все це потрібно розбавити опалим листям, попелом, землею.

Доглядайте за деревами

Інколи буває, що на маленькому дереві дуже багато плодів. В цьому випадку гілки краще підперти, щоб вони не зламалися. А ще саме в кінці серпня досвідчені дачники проводять "волого-зарядне" поливання. Це означає, що дорослі дерева потрібно полити такою кількістю води, щоб волога проникла на 1-1,5 метра вглиб землі.

Доглядайте за чагарниками та кущами

Малина, аґрус, смородина - всі ці кущі потребують вашої уваги в кінці літа. Особливо важливе поливання. Вони тільки закінчили плодоносити, а тому вода та поживні речовини дуже потрібні цим культурам, щоб дати врожай наступного року.

Розмножте багаторічники

В серпні починають ділити та пересаджувати на нове місце різні багаторічники - лілійники, дельфініум, флокси, конвалії тощо. А ще не забудьте підживити хвойні дерева, якщо вони ростуть на вашій ділянці.