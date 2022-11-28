Що одягнути на Новий рік 2023 за знаком Зодіаку, щоб привернути талан та щастя

Новий 2023 рік пройде під знаком Чорного Водяного Кролика. Щоб вступити в новий життєвий цикл щасливо, астрологи рекомендують підібрати правильне вбрання. В чому зустрічати Новий рік 2023 кожному знаку Зодіака — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Овен

Вогненні та яскраві Овни, згідно з астрологами, повинні дотримуватися в житті такої ж позиції та вибирати цікаве вбрання. Щоб зустріти Новий 2023 рік та прикликати щастя в своє життя, потрібно віддати перевагу яскравим кольорам, великим прикрасам, сяючим камінчикам, помітним забарвленням та блискіткам. А ось за колірною гамою краще підійдуть червоні, малинові, блакитні тони. А ось помаранчевого краще уникати.

Телець

Головне завдання "земних" Тельців — створити затишок в домі та подарувати своїм близьким щастя. Саме тому створити образ на Новий рік 2023 для них найпростіше. Що одягнути? Обирайте приємні на дотик тканини — плюш або оксамит. Не варто надягати брючний костюм, звичайні джинси чи штани. Вони "закриють" чакри і не дадуть енергії вийти назовні. А ось кольорову гаму краще обирати яскраву: зелений, жовтий, оливковий, лимонний тони підійдуть найкраще. А ось червоних відтінків краще не розглядати.

Близнюки

Близнюкам астрологи рекомендують звернути увагу на свою двоїсту натуру і придбати відразу два наряди. Один краще підбирати в синіх, фіолетових або сірих тонах. Він буде відображати вашу стриманість, елегантність. Другий повинен бути більш яскравим, тому обирайте жовтий, помаранчевий та червоний колір. Від зеленого краще відмовитися. Якщо подумати про прикраси на Новий рік 2023, то найкраще Близнюкам підійдуть вироби зі срібла чи золота, а ось біжутерії краще уникати.

Рак

Ці представники зодіакального кола дуже сентиментальні і чуттєві. Тому сукня на Новий рік 2023 повинна бути саме такою. Краще обирати сині, срібні, блакитні, білі кольори. Звертайте увагу на м'який крой, плавні лінії. Одяг повинен бути без зайвої помпезності. А закінчити образ можна за допомогою виробів зі срібла.

Лев

Це — хижаки, які в новорічну ніч не повинні надто "налягати" на символ року. А тому краще трішки зменшити свою енергію та пристрасть. Вам повинно бути максимально комфортно в наряді, який ви вирішили одягнути на Новий рік 2023. Астрологи рекомендують звернути увагу на такі відтінки: червоний, жовтий, помаранчевий, бежевий. Облягаючих суконь на Новий рік краще не купувати. Також не варто забувати про золоті прикраси.

Діва

Діви — практичний знак Зодіаку, тому їм краще підготувати свій образ заздалегідь. Найкраще підійде сукня на Новий рік 2023 зеленого, коричневого, смарагдового або жовтого кольору. Такі відтінки точно не злякають Кролика. Також придивіться до прикрас з такии коштовним камінням як сердолік, малахіт, яшма або топаз.

Терези

Це легкий та повітряних знак Зодіаку, а тому для нього потрібно вибрати вбрання, яке б відповідало типу його темпераменту. Сукні повинні бути ніжними, тому вибирайте блакитний, рожевий, білий або будь-який інший пастельний колір. "Гострих" деталей та чітких силуетів краще уникати.

Скорпіон

Знак Зодіаку, який відрізняється пристрасною, яскравою, емоційною та активною натурою, повинен добре подумати, в чому зустрічати Новий рік 2023. Основа повинна бути з нотками елегатності чорного або червоного кольору. Додайте до образу вироби зі шкіри, наприклад, корсет. В новорічну ніч потрібно бути зухвалими, щоб схопити талан за хвіст.

Стрілець

Цьому цілеспрямованому знаку краще обирати вбрання, яке можна потім одягнути і на інші заходи. Головне пам'ятати про комфорт, тому жодних суконь, які обтягують тіло. Найкращими кольорами для вас стануть білий, фіолетовий або синій. Можна додати прикрасу у вигляді браслета чи перстня.

Козеріг

Залишайтеся собою і в новорічну ніч. Для цього Козерогам краще обирати практичне вбрання. Навіть можна зупинитися на звичайному светрі. Головне — правильно і влучно доповнити образ. Наприклад, прикрасами в червоних тонах. А ось кольори на Новий рік 2023 для Козерога такі: темно-зелений, білий, коричневий, ліловий.

Водолій

Надзвичайнно складна особистість, яка повинна максимально підкреслити всі свої переваги на Новий рік. Тому краще вибирати нестандартні відтінки: молочний, сріблястий, хамелеон, металік. А ось чорне вбрання надто спрощує, тому його брати не варто. Сукня на Новий рік 2023 повинна бути "повітряною" і легкою, не підкреслювати силует.

Риби

Ці представники "водної стихії" 2023 року будуть на одній хвилі з Чоним Кроликом. "Задобрити" його вдасться, якщо вибрати одяг кольору морської хвилі, аквамарину, синього, блакитного. Замість прикрас можете використовувати перли та мушлі. Єдине правило — образ не повинен бути надто елегантним і серйозним. Також краще відмовитися від зухвалого макіяжу.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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