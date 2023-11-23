Що особливого в атаках російських дронів і чому тривоги тривалі: пояснення Ігната

Російські війська ледь не щодня запускають десятки дронів по території нашої України. За допомогою такого підходу вони шукають слабкі місця в нашій ППО.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Тактика не нова

За словами Ігната, окупанти хочуть віднайти слабкі місця при плануванні маршрутів. Якщо дрону вдалося певним маршрутом, який вчора-позавчора був використаний, пролетіти, використовуючи ландшафт місцевості, можливо, ріки, дороги і так далі, аж до наміченої цілі, значить цей маршрут можна й надалі використовувати.

"А відповідно нам треба це врахувати і створити йому там перешкоду, пастки", – акцентує Ігнат.

Він додає, що прокладання маршрутів – не є чимось новим. Противник вдається до цього завжди.

"Спершу вони застосовували дрони поодиноко в денний час, потім пішли групи, потім пішли удари точкові, а зараз вони фактично діють в розсипну. Залітають із Приморьско-Ахтарська і різні регіони направляються групи", – зауважує речник ПС.

Саме тому тривоги тривалі, зауважує Ігнат, адже завдають удари групами по кілька хвиль. Таким чином загарбники тримають українців у напруженості фактично всю ніч.

Раніше в Повітряних силах назвали загрози з боку РФ і пояснили тактику ворога.

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