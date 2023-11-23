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Що особливого в атаках російських дронів і чому тривоги тривалі: пояснення Ігната

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Що особливого в атаках російських дронів і чому тривоги тривалі: пояснення Ігната

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат

Ми маємо створювати ворогу перешкоди.

Російські війська ледь не щодня запускають десятки дронів по території нашої України. За допомогою такого підходу вони шукають слабкі місця в нашій ППО.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Тактика не нова

За словами Ігната, окупанти хочуть віднайти слабкі місця при плануванні маршрутів. Якщо дрону вдалося певним маршрутом, який вчора-позавчора був використаний, пролетіти, використовуючи ландшафт місцевості, можливо, ріки, дороги і так далі, аж до наміченої цілі, значить цей маршрут можна й надалі використовувати.

"А відповідно нам треба це врахувати і створити йому там перешкоду, пастки", – акцентує Ігнат.

Він додає, що прокладання маршрутів – не є чимось новим. Противник вдається до цього завжди.

"Спершу вони застосовували дрони поодиноко в денний час, потім пішли групи, потім пішли удари точкові, а зараз вони фактично діють в розсипну. Залітають із Приморьско-Ахтарська і різні регіони направляються групи", – зауважує речник ПС.

Саме тому тривоги тривалі, зауважує Ігнат, адже завдають удари групами по кілька хвиль. Таким чином загарбники тримають українців у напруженості фактично всю ніч.

Раніше в Повітряних силах назвали загрози з боку РФ і пояснили тактику ворога.

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Дата публікації
Перегляди
252
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