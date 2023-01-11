Що означає, коли все падає з рук: народні прикмети та повір'я

Про прикмети, що означає, коли все падає з рук, читайте в матеріалі ТСН.ua

Чому все падає з рук

Скоріш за все через те, що ви втомилися, не виспались, погано себе почуваєте, неуважні. Потрібно відпочити, зосередитись, стати уважнішим і падіння припиниться.

Однак езотерики та астрологи вважають, що якщо предмети падають постійно, це є певним сигналом, який посилає Всесвіт, знаком потойбічних сил. З давніх-давен, наші предки вважали, що таким чином померлі намагаються просигналізувати нам.

Найчастіше вважалося, що падіння предметів є попередженням, які надсилають померлі родичі про невдачу чи навіть біду, порчу тощо. Астрологи вважають, що якщо падають предмети з рук, то це розплата за погані вчинки, покаранням за те, що ви комусь відмовили, когось обдурили.

Лікарі зазначають, що якщо впродовж все падає з рук, це може бути ознакою глибокої депресії та потребує втручання психіатра.

Що означає падіння предметів:

Якщо падає та розбивається посуд, це хороший знак. Посуд б'ється на щастя, на вас чекають приємні новини.

Найпопулярніші народні прикмети пояснювали падіння предметів з рук таким чином:

якщо падає ложка — це до гостей з добрими намірами,

якщо падає вилка – чекайте гостю-дівчину, яка любить попліткувати.

якщо ніж — незабаром чоловік прийде в гості,

ключі — до сварок в сім'ї,

якщо падає дзеркало — чекайте нещастя,

книга — до нових можливостей,

падіння телефона нагадує, що ви забули зробити те, що обіцяли, наприклад, зателефонувати комусь,

прикраси — до недуг їх власника,

сіль розсипається до сварок та конфліктів.

Зауважимо, що астрологія, тарологія, нумерологія, езотерика тощо — не є науками та передбачення не завжди справджуються. Інформацію потрібно сприймати лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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