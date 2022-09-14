Що означають різні приставки в назвах ліків: екстра, лонг, форте, рапід та інші

Часто в назвах ліків є різні приставки - лонг, рапід, екстра, форте тощо. Вони можуть багато розповісти споживачеві. Наприклад, чи є в препараті додані компоненти або як часто їх можна приймати. Читайте в матеріалі ТСН.ua, що означають приставки в назвах ліків.

Цікавою інформацією про значення приставок в назвах ліків поділився лікар-невролог, медичний директор КНП "Обласна спеціалізована лікарня у м. Глухів" Євген Скрипник.

Ретард

Ця приставка до назви ліків означає, що медичний препарат має пролонгований ефект (тобто продовжений термін дії ліків після одноразового їх застосування) у порівнянні зі звичайними таблетками.

Завдяки тому, що діюча речовина препарату вивільняється повільно, ліки можна приймати рідше.

Наприклад, Раптен 50 мг - 2-3 рази на добу, а ось Раптен Ретард 100 мл - всього лише раз в день.

Форте

Якщо ви бачите таке слово у назві ліків, воно означає, що медичний препарат має посилену дію завдяки збільшеній концентрації діючої речовини.

Наприклад, звичайний Цитрамон містить 240 мг ацетилсаліцилової кислоти, 180 мг парацетамолу та 30 мг кофеїну, а ось в Цитрамон Форте - 320 мг ацетилсаліцилової кислоти, 240 мг парацетамолу та 40 мг кофеїну.

Плюс

Ця приставка означає, що до основного додали ще один препарат. Найчастіше це сечогінні препарати, які додаються до антигіпертензівних препаратів.

Наприклад, в складі Берліприл Плюс є еналапріл та гідрохлортіазід.

Лонг

Ліки, які мають в своїй назві цю приставку, також відрізняються пролонгованою дією та збільшеним обсягом діючої речовини. При введені діюча речовина поступово вивільняється.

Наприклад, в препараті Кетанов є 10 мг кеторолака триметаміну, а ось в препараті Кеталгін Лонг - кеторолака триметаміну вже 30 мг.

Екстра

В таких засобах більший обсяг основної діючої речовини, але відсутня одна з інших речовин.

Наприклад, якщо у Цитрамон ви знайдете 240 мг ацетилсаліцилової кислоти, 180 мг парацетамолу та 30 мг кофеїну, то в Цитрамон Екстра вже 500 мг парацетамолу, 50 мг кофеїну, але зовсім немає ацетилсаліцилової кислоти.

Рапід

Така приставка означає, що ліки швидко всмоктуються в ШКТ.

Наприклад, якщо ви приймаєте Вольтарен Таб, то максимальна концентрація діючої речовини в крові наступає через 2-4 години, а ось під час приймання Вольтарен Рапід - вже через 20-30 хвилин.

XR

Якщо ви побачили таку приставку до назви лікарського засобу, це означає, що діюча речовина поступово вивільняється з таблетки.

Наприклад, XR-форми потрібно приймати всього лише 1-2 рази на добу, тоді як звичайні - 3 рази в день.

Депо

Така приставка означає, що ін'єкційний лікарський препарат має пролонговану дію. За внутрішньом'язевому введені формується депо, з якого діюча речовина вивільняється поступово. Зазвичай вона діє до 28 діб.

Ко-

Якщо до назви лікарського препарату додається префікс Ко-, це означає, що до основної діючої речовини додано сечогінний препарат.

Наприклад, у Пренесі можна знайти основну діючу речовину перондиприл, а ось у Ко-Пренесі вже є не лише перондиприл, але й індапамід.