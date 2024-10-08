Що означають спроби окупантів використовувати БпЛА "Мисливець" для КАБів: пояснення ЦПД РНБО

Окупанти випробовують БпЛА С-70 "Мисливець". За планом командування армії Росії має бути інструментом для використання плануючих бомб УМПБ Д-30, які зараз враг застосовує для ударів по Харківщині.

Про це пише керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Але хороша новина – серійних БПЛА у росіян досі нема. Вони розробляють ці "мисливці" з 2009 року, і є лише прототипи, один з яких нещодавно був втрачений.

Він додає: намагання використовувати цей великий БпЛА для КАБів є наслідком втрат авіації. Враг не хоче ризикувати бортами Су.

Раніше українські бійці провели операцію з ліквідації ворожого пункту пілотування БпЛА. Завдання виконали оператори батальйону безпілотних систем 93-ї окремої механізованої бригади.

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