Що передовсім треба змінити в законі про мобілізацію: думка генерал-лейтенанта

Ситуація з мобілізацією, яка мала бути проведена ще минулого року, коли військові зверталися до керівництва. Тоді це мало такий вигляд, начебто це відбувається з іншим народом, з іншою країною. Якщо закон про мобілізацію дуже складний і його треба довго та серйозно доопрацьовувати, то надайте додаткові повноваження групам ТЦК з поліцією.

Про це сказав генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв'ю "OBOZ.UA".

На думку експерта, передовсім необхідно впорядкувати облік військовозобов'язаних з 18, а не з 27 років. Хтось вважає, що мають воювати люди середнього віку та люди похилого віку, але з таким підходом війну виграти дуже складно.

"Молодь тренуватиметься у спортивних залах, піклуватиметься про своє здоров'я тощо, а старші люди воюватимуть. Я, звичайно, за те, щоб наша молодь була здоровою, але це не означає, що у такий складний для країни момент вона не повинна підтримувати свій народ. Це неправильно", – вважає Романенко.

Він впевнений, що ми подолаємо ці проблеми. Сьогодні найголовніше – зупинити просування ворога, укомплектувати наші підрозділи та частини на фронті, формувати нові бригади, які проводитимуть деокупацію.

"Ці завдання треба виконувати. Погано, що це робиться повільно", – підсумував він.

Нагадаємо, призовний вік та його регулювання в Україні в період воєнного стану викликає обговорення та роздуми. Так, у новому законопроєкті № 10378 йдеться про 25 років. Щобільше, Верховна Рада України прийняла Закон щодо зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку.

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