Що перевіряє ТЦК на підприємстві: найпоширеніші порушення

З'ясуємо, який наразі діє порядок проведення перевірок та як до них підготуватися.

Під час дії воєнного стану підприємства, незалежно від форм власності, зобов'язані дотримуватись законодавчих норм щодо ведення військового обліку своїх співробітників. Тема планових і позапланових перевірок ТЦК не втрачає своєї актуальності. Окрім того, наявна певна законодавча невизначеність щодо періодичності проведення таких перевірок під час дії воєнного стану.

Що перевіряє ТЦК на підприємствах, читайте в матеріалі ТСН.ua.

9 травня Верховна Рада України проголосувала в цілому за урядовий проєкт Закону України “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення” (реєстр. №10379 від 25.12.2023 р.), яким значно збільшено розміри штрафів за порушення законодавства про ведення військового обліку.

Відтепер, на керівників підприємств або уповноважену особу за неведення військового обліку може бути накладено штраф від 34 000 до 59 500 грн. Штраф накладається після проведення планової або документальної перевірки згідно Порядку № 1487.

Планові перевірки:

план затверджується щороку, можна знайти на сайтах держадміністрацій;

ТЦК попереджає за 10 днів до початку перевірки;

є чіткий перелік питань для перевірки, який вказано в додатку 31 Порядку № 1487.

Документальні перевірки:

ТЦК надсилає письмовий запит щодо отримання інформації;

перелік питань визначено п.17 додатка 31 Порядку № 1487.

Що саме перевіряє ТЦК СП

У п. 4 додатка 31 до Порядку № 1487 наведено перелік питань, які можуть бути предметом перевірки військового стану на підприємстві.

Насамперед під час перевірки першим питанням для контролю буде наявність структурного підрозділу або посадових осіб (залежно від кількості працівників на підприємстві), на яких покладено функції з ведення військового обліку. При цьому перевірятимуть наявність таких локальних документів:

- положення про структурний підрозділ та інструкції посадових осіб, відповідальних за ведення військового обліку;

- наказ керівника підприємства, установи та організації про призначення посадових осіб, відповідальних за ведення військового обліку;

- штатний розпис, який має передбачати такі відповідні посади.

Щоб мінімізувати ризики застосування штрафів за порушення військового обліку, відповідальні посадові особи на підприємстві мають постійно контролювати такі питання:

1) методологічне та методичне забезпечення заходів військового обліку, тобто наявність затверджених Правил військового обліку, наявність планів роботи з військового обліку на рік;

2) своєчасне оповіщення та прибуття призовників, військовозобов'язаних та резервістів до відповідних ТЦК СП;

3) персональний військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів, прийнятих на роботу, і своєчасне повідомлення ТЦК СП про прийняття на роботу таких осіб, а також виключення з персонального військового цих осіб, у разі звільнення з роботи та дотримання встановлених строків повідомлення ТЦК СП про них;

4) наявність і стан ведення журналу обліку результатів перевірки стану військового обліку, звіряння їх облікових даних із даними ТЦК СП;

5) організація, стан обліку і порядок ведення та зберігання документів з питань військового обліку;

6) наявність і стан ведення списків персонального військового обліку, відомості оперативного обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів; повнота, актуальність і достовірність облікових даних цих осіб та дотримання встановлених строків внесення змін до списків;

7) звіряння облікових даних списків персонального військового обліку із записами в їх військово-облікових документах;

8) звіряння облікових даних списків персонального військового обліку з обліковими даними відповідних ТЦК СП (контролюють наявність і стан виконання відповідного графіка звіряння);

9) стан доведення до призовників, військовозобов'язаних та резервістів Правил військового обліку під особистий підпис під час прийняття на роботу.

Також ТЦК СП перевіряє:

- обґрунтованість та обсяги бронювання військовозобов'язаних;

- наявність переліків посад і професій військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню;

- оформлення документів з питань бронювання;

- наявність звітної документації з питань бронювання військовозобов'язаних.

За результатами перевірки:

складаються акти;

протокол, де фіксуються порушення;

постанова про адміністративне порушення на керівника або уповноважену особу.

Найпоширеніші порушення

Адвокатка Ганна Лисенко зібрала найпоширеніші порушення, за які ТЦК накладають штрафи після проведення перевірок на підприємствах:

за прийняття на роботу без військово-облікового документа

за неведення військового обліку

за не призначення особи, відповідальної за ведення військового обліку

за невиконання розпорядження ТЦК

за не оповіщення про прибуття призовників та військовозобов`язаних до ТЦК

за відсутність журналу обліку результатів перевірки військового обліку

за відсутність списків персонального військового обліку

за не ознайомлення працівників з правилами військового обліку.

Раніше ми писали про облік військовозобовʼязаних на підприємстві.

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