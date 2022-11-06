Що пити зранку перед кавою: важлива порада для здоров'я та довголіття

Приблизно половина всіх дорослих у світі починає свій ранок з чашки кави. І хоча цей напій дійсно має чимало переваг для здоров'я, перед ковтком кави краще пити зовсім інше. Читайте в матеріалі ТСН.ua, що корисно пити зранку.

Якщо ви хочете бути здоровими та мати гарне самопочуття, свій ранковий ритуал з чашкою кави варто відкласти, а натомість випити велику склянку води кімнатної температури.

Чому так важливо пити воду перед кавою зранку

Незважаючи на надзвичайну популярність кави, багато людей стикаються з побічними ефектами цього напою. Особливо, якщо пити його натщесерце. Серед найбільш розповсюджених: проблеми з травленням та нервовою системою, розлад шлунка, кислотний рефлюкс тощо. Склянка води перед першим ковтком кави зранку допоможе повністю або частково позбутися цих неприємних ефектів.

Наше тіло приблизно на 60% складається із води. А тому споживання цієї рідини протягом дня допомагає всім органам і системам функціонувати належним чином. Після нічного сну, який в ідеалі повинен тривати не менше 7 годин, організм прокидається з невеликим відчуттям зневоднення.

На думку експертів з правильного харчування, які були опитані виданням USA Today, насамперед зранку краще тягнутися не за чашкою кави, а за склянкою води. Завдяки їй ви зможете бути впевненими, що не лише зволожуєте своє тіло, але й забезпечуєте органи і системи рідиною, яка допоможе переварити наступний сніданок. В тому числі і каву.

Ось лише деякі переваги звички пити воду кімнатної температури перед чашкою кави:

відновлення рівня рідини, який був втрачений під час сну;

налагодження метаболізму протягом всього дня;

допомога в здоровому харчуванні - вам не хочеться їсти більше, ніж це потрібно.

Як привчити себе пити воду перед кавою зранку

Як привчити себе пити воду перед кавою зранку / Фото: Pexels

Багатьом людям важко відмовитися від звичок і традицій, тому не всі готові замінити улюблений гарячий напій склянкою води. Особливо в ранковий час. Якщо ви хочете покращити своє здоров'я, видання Healthline рекомендує кілька способів, які допоможуть вам налаштуватися на новий лад:

Замініть воду гарячим трав'яним чаєм - тримайте під рукою чайні пакетики з різними смаками, щоб починати кожен свій ранок з нового аромату. Налийте в склянку гарячої води, додайте скибочку лимона або вичавіть з нього сік (за бажанням можна також додати ложку меду) - це теплий і освіжаючий спосіб розпочати свій день. Більше того, організм отримає дозу вітаміну С разом з цитрусовими. У склянку води додайде одну столову ложку яблучного оцту - на думку експертів, це допоможе прискорити обмін речовин та знизити рівень цукру в крові. Не можете назвати себе фанатом води? Можна замінити її овочевим чи томатним соком з низьким вмістом солі - тоді день почнеться з клітковини та вітамінів. Можна випити склянку мінеральної газованої води - бульбашки допоможуть розпочати день бадьоро та енергійно. Замініть воду зеленим чаєм - він зволожує організм та одночасно має антиоксидантну дію.

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