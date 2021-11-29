Що подарувати батькам на Новий рік 2022: ідеї корисних та цікавих подарунків для тата і мами

Що подарувати батькам на Новий рік 2022: ідеї корисних та цікавих подарунків для тата і мами

Новорічний подарунок батькам повинен бути не просто приємним. Так ви показуєте свою увагу, любов і ніжність. А тому потрібно вибирати щось корисне, цікаве та неповторне. ТСН.ua підібрав найкращі ідеї, що подарувати батькам на Новий рік 2022.

Що подарувати батькам на Новий рік 2022: найкращі ідеї для спільного подарунка

Вже зовсім скоро новорічні свята і потрібно задуматися: що подарувати татові і мамі на Новий рік. Звичайно, можна обрати окремі презенти, але це не завжди можливо фінансово. А парні подарунки стануть чудовим варіантом, якщо у ваших батьків є однакові бажання чи захоплення. Щоб не витрачати час на роздуми, що подарувати мамі і татові на Новий рік 2022, використайте наступний список з 10 ідей:

Набір продуктів для святкування Нового року 2022 — екзотичні фрукти, дорогі крафтові сири і різноманітні нарізки стануть досить практичним подарунком. В’язані шарфи і рукавиці — що подарувати на Новий рік мамі і татові, щоб вони відчули вашу турботу і любов? Саме такі парні набори стануть у пригоді в холодну погоду. Обігрівач або електрокамін — дуже потрібна річ в будь-якому домі, адже літні люди люблять залишатися в теплі, а якщо зима досить холодна, звичайного опалення може не вистачати. Робот-пилосос — дорогий подарунок, який допоможе прибирати в хаті значно швидше і не витрачати на це весь свій час. Звичайно він більше підійде в тому випадку, якщо ви думаєте, що подарувати мамі на Новий рік, але часто чоловіків також цікавить цей сучасний гаджет. Пароварка, мультиварка, хлібопіч або інші сучасні кухонні гаджети — така побутова техніка точно стане в пригоді, якщо ви думаєте, що подарувати татові і мамі на Новий рік, адже вона значно зменшує час готування їжі і дозволяє приготувати смачні і корисні страви. Два крісла-качалки — якщо батьки люблять проводити свій час за читанням книг, газет чи журналів, тоді такий новорічний подарунок їм повинен сподобатися. Термочашки — для того, аби прогулянка чи поїздка на дачу стали ще комфортнішими. Іменні халати — це практичний і корисний подарунок, який можна використовувати кожного дня. Електронна книга на двох — не забудьте заздалегідь завантажити в її пам’ять улюблені книги мами і тата. Квитки в кінотеатр, театр чи на концерт — якщо смаки батьків схожі, їм буде приємно вдвох вибратися на якусь цікаву подію.

Символічні подарунки батькам на Новий рік 2022

Що подарувати на Новий рік татові і мамі / Pexels

Є такі речі, що можна подарувати татові і мамі на Новий рік в якості додаткового сюрпризу до основного подарунку, щоб зробити останній ще більш приємним і унікальним:

ялинка в горщику — вона підійде і в тому випадку, коли ви думаєте, що купити татові на Новий рік, і коли обираєте подарунок мамі, адже її можна пізніше посадити на ділянці, щоб насолоджуватися красою щороку;

магнітики на холодильник — можна у вигляді ялинкових прикрас, з символом Нового року 2022 чи просто в зимовій тематиці;

декоративна подушка з тигром;

ключниця або крючок для ключів з символом прийдешнього року;

дерев’яний “вічний” календар, щоб не потрібно було міняти;

брелоки з тигром або на зимову тематику;

якщо ви не знаєте, що подарувати мамі на Новий рік, щоб вона отримала справжнє задоволення, тоді спечіть разом зі своїми дітьми імбирні пряники або печиво за її фірмовим рецептом.

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