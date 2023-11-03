Що подарувати чоловікові: купівля презентів у Чорну п'ятницю

24 листопада - довгоочікувана Чорна п'ятниця. Вона відкриває великі можливості для купівлі подарунків близьким людям за низькими цінами.

Тому варто заздалегідь придивитися до презентів. Чорна п'ятниця 2023 дасть можливість потішити коханого і заощадити. Багатьом чоловікам подобаються технічні новинки. Розглянемо основні категорії товарів, у яких можна підібрати техніку за значними знижками.

Ноутбук MacBook Air

Цей гаджет можна впевнено назвати хітом продажів. Жоден виробник не може надати гідну альтернативу за таку вартість. Головні переваги:

легкий - важить всього лише 1,24 кг;

тонкий - 11,3 мм;

потужний - продуктивність забезпечує чип M2, який за параметрами перевершує конкурентів;

унікальний дисплей - Liquid Retina на 13,6 дюйма;

автономний - може працювати до 18 годин без підзарядки.

Чоловік отримає масу позитивних емоцій від такого подарунка.

Xiaomi Redmi Note

Модель Redmi Note 12 Pro стане приємним подарунком і порадує гідними характеристиками. Діагональ дисплея на 6,67 дюйма, а частота оновлення становить 120 Гц. На особливу увагу заслуговує камера на 108 Мп. Гідний рівень продуктивності забезпечує процесор Snapdragon 732G, який добре адаптований під ігри.

Встановлено AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD+. Хоча телефон має потужний акумулятор на 5000 мА-год, до нього йде зарядний пристрій на 67 Вт. Наявність стереозвуку, модуля NFC і можливість керування пристроями за допомогою IR blaster робить пристрій практичним для домашнього використання.

Смарт-годинник Samsung Galaxy Watch

Це хіт сезону. Корпус смарт-годинника виготовлений з легкого алюмінію і не відчувається на руці. Клас водонепроникності - IP68. Дисплей стійкий до подряпин, виготовлений із сапфірового скла. Годинник налаштовується під ваш стиль. Для цього підберіть відповідний колір, дизайн і додаткові функції.

Планшет Samsung

Наприклад, зверніть увагу на Galaxy Tab S9. Планшет має яскравий дизайн, що цілком у дусі Самсунг. Завдяки стилусу S Pen робити записи, створювати ескізи і виконувати різні завдання стало набагато комфортніше. Завдяки адаптивній частоті екрану до 90 Гц анімація виглядає приємно, що особливо актуально під час ігор. Завдяки функції Vision Booster зображення чітке та насичене. Картинка добре помітна навіть за сильного освітлення. Потужного акумулятора вистачить на повний робочий день.

Ігрова приставка PlayStation

Гарна ідея для спільного дозвілля. Чоловік отримає задоволення від якісних 3D-моделей і текстури з роздільною здатністю 8K. Картинка контрастна і насичена завдяки динамічному глобальному освітленню, яке одразу ж реагує на мінливе джерело світла або зміни в сценах. Завдяки об'ємному звуку та гарнітурі Pulse 3D забезпечено повнофункціональний ефект присутності.

Це ідеї подарунків, які рекомендуємо доглянути для чоловіка в період розпродажів, що розпочнеться з 20 листопада. Слідкуйте за пропозиціями та знижками на Comfy.ua і підберете презент за зниженою ціною.