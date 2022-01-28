Що подарувати на День святого Валентина хлопцеві, дівчині: понад 50 ідей для ідеального свята

Що подарувати на День святого Валентина хлопцеві, дівчині: понад 50 ідей для ідеального свята

14 лютого в Україні та світі будуть святкувати День святого Валентина, який ще відомий як Свято всіх закоханих. А отже час уже задуматися над тим, що подарувати хлопцеві (чоловікові) чи дівчині (дружині), щоб потішити їх та зробити свято особливим. ТСН.ua підібрав подарунки на День святого Валентина, які сподобаються кожному.

Що подарувати на День святого Валентина дівчині, крім букету квітів?

Що подарувати на День святого Валентина дівчині / pixabay.com

Подарунок на День святого Валентина може бути дорогим чи практичним, жартівливим або солодким. Якщо ви не можете придумати, що подарувати на Свято всіх закоханих своїй дівчині (дружині), ось топ-25 ідей, які вам допоможуть:

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ювелірні вироби — прикраси завжди вважаються чудовим подарунком, особливо, якщо ви точно знаєте, що саме давно жадає ваша кохана;

SPA-програма на двох — таке проведення часу на День святого Валентина зовсім не схоже на банальний похід до кіно чи театру;

фотосесія в форматі “Любовна історія” — тут варто заздалегідь домовитися з хорошим фотографом і підібрати цікаві локації;

кінна прогулянка — здавна відомо, що час, проведений з цими тваринами, дарує позитивні емоції та відчуття, а якщо об’єднати поїздку з фотосесією, то у вас вийде чудовий сюрприз;

майстер-клас з живопису — такий подарунок на День святого Валентина підійде творчим дівчатам, які захоплюються мистецтвом;

еротична білизна — якщо вам важко визначитися з тим, який саме комплект обрати, попросіть допомоги у консультанта в магазині, але завжди варто прислухатися до своїх побажань і смаку коханої;

портрет у стилі поп-арт — такі картини користуються зараз шаленою популярністю, а тому такий подарунок на День святого Валентина дівчина повинна гідно оцінити;

шоколад ручної роботи — якщо банальні цукерки дарувати не хочеться, обирайте індивідуальні набори, але зверніть увагу, що майстру потрібен час для їх виготовлення;

еротичний набір для “гарячої” ночі — якщо звичайна романтична вечеря з шампанським та квітами здається надто нецікавою, варто створити більш інтимну атмосферу;

майстер-клас із танців — обирайте румбу, адже саме цей танець вважається символом кохання, такий подарунок на День святого Валентина коханій точно сподобається;

косметика, туалетна вода — такі подарунки варто купувати лише в тому разі, якщо ви точно знаєте, що потрібно вашій дівчині чи дружині;

подарунковий сертифікат на професійний макіяж — сюрприз точно сподобається дівчатам, які люблять фарбуватися;

USB-флешка — практичний подарунок у День святого Валентина, який можна зробити більш романтичним, якщо вибрати пристрій у формі сердечка зі стразами;

композиція (букет) з цукерок — щоб не дарувати банальну коробку, можна розглянути цей варіант;

м’яка іграшка — в День святого Валентина найбільш популярними стають ведмедики, зайчики, котики та плюшеві сердечка; Подарунки на День святого Валентина дівчині: м'яка іграшка чудовий варіант / pixabay.com

обкладинка на паспорт — милий та практичний подарунок в День святого Валентина, особливо, якщо вона буде декорована різними елементами;

електронна книга — чудовий подарунок на День святого Валентина, якщо дівчина любить читати;

простирадло з цікавим чи еротичним малюнком — а після романтичної вечері його можна використати для інтимного продовження;

фоторамка — на перший погляд такий подарунок на День святого Валентина здається банальним, але якщо ви роздрукуєте улюблене спільне фото, він одразу набуде романтичного характеру;

шоколадна картина — це дуже незвичайно і романтично, спробуйте. і ви не пожалкуєте;

планшет чи новий смартфон — якщо ви шукаєте, що подарувати на День святого Валентина дівчині, щоб сюрприз був практичним, варто обрати саме такий варіант;

улюблена книга — обирайте жанр або автора, які подобаються коханій, а ще можна розглянути варіант покупки старого видання улюбленої книжки дитинства;

парні футболки з написами — чудовий подарунок на День святого Валентина, який підкреслить серйозність почуттів;

зручна піжама — подарунок на День святого Валентина, який покаже, що ви думаєте про комфорт своєї половинки;

набір чаю — подарунок на День святого Валентина, який зігріє в холодну пору року і навіть підбадьорить, коли настрій впаде до “нуля”.

Що подарувати на День святого Валентина чоловікові або хлопцеві, крім шкарпеток?

Що подарувати на День святого Валентина чоловіку або хлопцю? / pixabay.com

Інколи пошук варіантів, що подарувати на День святого Валентина хлопцеві чи чоловікові, може піти дуже багато часу. Тому варто заздалегідь подумати про найкращий сюрприз, який вразить до глибини душі та принесе позитивні емоції. Ми вирішили поділитися з вами ідеями, щоб ви змогли вибрати теплий, романтичний або практичний подарунок на День святого Валентина:

квиток на концерт улюбленої групи — якщо ваш хлопець або чоловік — справжній меломан, такий презент йому точно сподобається;

підставка під ноутбук — чудовий подарунок на День святого Валентина програмісту чи геймеру, для яких важливо, щоб ноутбук залишався охолодженим;

спортивні товари, одяг — справжній спортсмен гідно оцінить такий сюрприз;

настільна боксерська груша — оригінальний подарунок на День святого Валентина хлопцеві, який допоможе скинути напруженість під час важкого робочого дня;

книжка — якщо коханий любить читати і ви знаєте його улюблених авторів, варто придивитися до такого сюрпризу;

магнітна дошка на холодильник — подарунок на День святого Валентина, який одразу можна назвати цікавим і практичним, адже тут хлопець зможе записувати свої думки та ідеї;

сувенірна штанга з написом “Найсильнішому” — можливо, такий сюрприз і не несе ніякої користі, зате ви зайвий раз нагадаєте коханому, що захоплюєтеся його силою;

футболка з унікальним принтом — якщо ваш коханий любить якийсь серіал або фільм, можна замовити футболку з головними героями або популярними фразами;

ароматизатор в машину — подарунок на День святого Валентина, який підійде справжньому автомобілісту;

термокружка — практична і зручна річ, яка стане в пригоді, якщо коханий захоплюється прогулянками зимовим лісом чи рибалкою;

набір шарф і шапка — комфортний подарунок на День святого Валентина, який покаже, що ви думаєте про здоров’я вашої половинки;

кулон з ієрогліфом — можна зашифрувати його ім’я або будь-яку фразу, яка є для вас особливою;

зовнішній акумулятор для смартфона — нехай коханий завжди залишається на зв’язку з вами;

рідкісний сорт кави — подарунок на День святого Валентина справжньому кавоману;

мотиваційний скретч-плакат — такий стильний постер можна повісити на стіну, а в плакаті можуть бути різні завдання, які потрібно виконувати; Подарунки на День святого Валентина хлопцеві: акумулятор для телефону, термокружка або ароматизатор в машину / pixabay.com

настільна гра для двох — подарунок на День святого Валентина, який допоможе вам зблизитися;

веселі капці — такий сюрприз принесе позитивні емоції, а ще буде зігрівати коханого в холодні вечори;

мультивикрутка — якщо коханий любить робити щось своїми руками, такий подарунок на День святого Валентина йому точно сподобається;

чашка-хамелеон — такі чашки стали досить популярними останнім часом, коли всередину наливають гарячий напій, на її поверхні проявляється принт;

вінілова платівка улюбленої групи — шукаєте небанальний подарунок на День святого Валентина справжньому меломану, тоді такий варіант його точно порадує;

карта пам’яті — практичний подарунок хлопцю, який працює з комп’ютерами;

спальний мішок — якщо чоловік любить подорожувати і часто ходить в походи, такий подарунок на День святого Валентина стане прекрасним варіантом;

антистрес-іграшка — якщо коханий часто переживає на роботі, подаруйте йому спокій з цим цікавим аксесуаром;

чоловічий гаманець — практичний подарунок на День святого Валентина, який сподобається кожному;

іменний пивний келих — щоб чоловік міг похвалитися друзям, яка в нього турботлива дружина.

Подарунки на День святого Валентина своїми руками

Подарунки на День святого Валентина своїми руками: ідеї / pixabay.com

Подарунки на День святого Валентина, зроблені своїми руками, завжди користуються особливою популярністю. Адже вони допомагають показати своїй другій половинці, наскільки сильно ви цінуєте її. Що можна подарувати на День святого Валентина, якщо ви хочете зробити презент своїми руками:

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