Що подарувати на День захисників і захисниць України 14 жовтня

Що подарувати на День захисників і захисниць України 14 жовтня

ТСН.ua зібрав ідеї подарунків.

14 жовтня святкують День захисників і захисниць України. У цей день чимало героїв і героїнь, які боронили і боронять країну, чекають особливої уваги, тож зробити їм приємність можна, вручивши подарунок.

Щоб обрати подарунок, варто звернути увагу на декілька аспектів, які допоможуть вам зробити вдалий вибір:

подумайте про захоплення і хобі людини, якій робитимете сюрприз;

у якій сфері вона працює;

які має вподобання;

про що давно мріє;

який у вас виділений на це бюджет.

Якщо ж сума на подарунок не дає змоги розщедритись, а хочеться зробити приємне близькій людині, то завжди можна обрати практичний варіант презенту. У такому випадку можна подарувати речі особистого користування:

одяг;

аксесуари. Для чоловіків: ремінь, краватки, запонки, гаманці, рюкзак. Для жінок актуальними будуть сумочки, парасолі, капелюшки, прикраси;

також незайвою буде спальна білизна чи іменний халат;

парфуми, косметика;

побутова техніка;

мобільні гаджети, фітнес-браслети.

pixabay.com

pixabay.com

Якщо подарунок потрібно зробити колегам по роботі, то можна обрати:

креативні блокноти;

горнятка;

термокружки;

записні книжки.

pixabay.com

Для подарунку вашому керівництву варто звернути увагу на:

книги;

ручку у футлярі;

смачну каву;

вишуканий алкоголь.

pixabay.com

Якщо у цей день ви маєте намір потішити свою кохану людину, то варіантів для подарунків є чимало.

Це може бути техніка, автомобільні аксесуари, фітнес-інвентар, абонемент у спорт-залу, сеанс масажу, дегустація вин або пива, відпочинок у Карпатах, політ на літаку з можливістю самостійно покермувати, або ж стрибок з парашутом.

pixabay.com

Ну і, звісно, ви самі завжди можете запитати свою близьку людину, що саме вона б хотіла отримати у подарунок.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання