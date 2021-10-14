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Що подарувати на День захисників і захисниць України 14 жовтня

Що подарувати на День захисників і захисниць України 14 жовтня

pixabay.com

ТСН.ua зібрав ідеї подарунків.

14 жовтня святкують День захисників і захисниць України. У цей день чимало героїв і героїнь, які боронили і боронять країну, чекають особливої уваги, тож зробити їм приємність можна, вручивши подарунок.

Щоб обрати подарунок, варто звернути увагу на декілька аспектів, які допоможуть вам зробити вдалий вибір:

  •         подумайте про захоплення і хобі людини, якій робитимете сюрприз;
  •         у якій сфері вона працює;
  •         які має вподобання;
  •         про що давно мріє;
  •         який у вас виділений на це бюджет.

Якщо ж сума на подарунок не дає змоги розщедритись, а хочеться зробити приємне близькій людині, то завжди можна обрати практичний варіант презенту. У такому випадку можна подарувати речі особистого користування:

  • одяг;
  • аксесуари. Для чоловіків: ремінь, краватки, запонки, гаманці, рюкзак. Для жінок актуальними будуть сумочки, парасолі, капелюшки, прикраси;
  • також незайвою буде спальна білизна чи іменний халат;
  • парфуми, косметика;
  • побутова техніка;
  • мобільні гаджети, фітнес-браслети.
© pixabay.com
pixabay.com
© pixabay.com
pixabay.com

Якщо подарунок потрібно зробити колегам по роботі, то можна обрати:

  • креативні блокноти;
  • горнятка;
  • термокружки;
  • записні книжки.
© pixabay.com
pixabay.com

Для подарунку вашому керівництву варто звернути увагу на:

  • книги;
  • ручку у футлярі;
  • смачну каву;
  • вишуканий алкоголь.
© pixabay.com
pixabay.com

Якщо у цей день ви маєте намір потішити свою кохану людину, то варіантів для подарунків є чимало.

Це може бути техніка, автомобільні аксесуари, фітнес-інвентар, абонемент у спорт-залу, сеанс масажу, дегустація вин або пива, відпочинок у Карпатах, політ на літаку з можливістю самостійно покермувати, або ж стрибок з парашутом.

© pixabay.com
pixabay.com

Ну і, звісно, ви самі завжди можете запитати свою близьку людину, що саме вона б хотіла отримати у подарунок.

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