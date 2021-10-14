Що подарувати на День захисників і захисниць України 14 жовтня

ТСН.ua зібрав ідеї подарунків.
14 жовтня святкують День захисників і захисниць України. У цей день чимало героїв і героїнь, які боронили і боронять країну, чекають особливої уваги, тож зробити їм приємність можна, вручивши подарунок.
Щоб обрати подарунок, варто звернути увагу на декілька аспектів, які допоможуть вам зробити вдалий вибір:
- подумайте про захоплення і хобі людини, якій робитимете сюрприз;
- у якій сфері вона працює;
- які має вподобання;
- про що давно мріє;
- який у вас виділений на це бюджет.
Якщо ж сума на подарунок не дає змоги розщедритись, а хочеться зробити приємне близькій людині, то завжди можна обрати практичний варіант презенту. У такому випадку можна подарувати речі особистого користування:
- одяг;
- аксесуари. Для чоловіків: ремінь, краватки, запонки, гаманці, рюкзак. Для жінок актуальними будуть сумочки, парасолі, капелюшки, прикраси;
- також незайвою буде спальна білизна чи іменний халат;
- парфуми, косметика;
- побутова техніка;
- мобільні гаджети, фітнес-браслети.
Якщо подарунок потрібно зробити колегам по роботі, то можна обрати:
- креативні блокноти;
- горнятка;
- термокружки;
- записні книжки.
Для подарунку вашому керівництву варто звернути увагу на:
- книги;
- ручку у футлярі;
- смачну каву;
- вишуканий алкоголь.
Якщо у цей день ви маєте намір потішити свою кохану людину, то варіантів для подарунків є чимало.
Це може бути техніка, автомобільні аксесуари, фітнес-інвентар, абонемент у спорт-залу, сеанс масажу, дегустація вин або пива, відпочинок у Карпатах, політ на літаку з можливістю самостійно покермувати, або ж стрибок з парашутом.
Ну і, звісно, ви самі завжди можете запитати свою близьку людину, що саме вона б хотіла отримати у подарунок.
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