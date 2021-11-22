Що подарувати на Новий рік 2022, рік Тигра: найкращі ідеї щоб здивувати рідних і друзів

Що подарувати на Новий рік 2022, рік Тигра: найкращі ідеї щоб здивувати рідних і друзів

Вже зовсім скоро прийде Новий 2022 рік. Звичайно, хочеться зустріти його якнайкраще. І щоб не бігати по магазинам в останні дні грудня, краще вже сьогодні подумати, що подарувати на Новий рік своїм близьким та друзям. А ТСН.ua підібрав для вас кілька чудових ідей для створення зимового затишку.

Що подарувати батькам на Новий рік 2022

Що подарувати батькам на Новий рік 2022 / Pexels

Щоб ваш подарунок був практичним та корисним, варто згадати, чого саме не вистачає батькам в їхньому будинку. Можливо, деякі предмети побуту вже варто замінити новими або додати ще більшого комфорту за допомогою сучасної техніки. Якщо ж ви хочете зробити окремі подарунки, краще подумати, які саме речі принесуть найбільше затишку кожному з батьків.

Що подарувати мамі на Новий рік 2022 – кілька свіжих ідей:

домашні капці з якісного теплого матеріалу;

в’язаний набір шарф + рукавиці;

фотоальбом з сімейними фотографіями;

теплий плед, який буде зігрівати зимовими вечорами;

декоративна подушка з зимовим принтом;

путівка в санаторій для оздоровлення.

Якщо ж ви не знаєте, що подарувати татові на Новий рік 2022, то цей список вам стане у нагоді:

теплий светр на зиму, можна в’язаний своїми руками;

якщо ваш батько любить рідкісні книжкові видання, можна знайти для нього цікавий варіант;

набір коньячних або винних келихів;

набір інструментів;

квитки в музей або театр (якщо ваш батько цікавиться такими заходами).

Новорічний настрій об’єднує всіх членів родини. Тому лише ви можете точно сказати, що можна замовити на Новий рік мамі й татові, щоб вони отримали максимум задоволення від подарунку.

Що подарувати чоловіку на Новий рік 2022

Що подарувати чоловіку на Новий рік 2022 / Pexels

Хоч чоловіки і здаються менш емоційними, ніж жінки, вони також люблять отримувати подарунки. Проте часто обрати ідеальний для них буває досить складно. Якщо ви не знаєте, що подарувати чоловікові на Новий рік Тигра, можна звернути увагу на такі ідеї:

портмоне, візитниця або якісна сумка зі шкіри;

красива нова сорочка, запонки з дорогоцінними камінням, затиск для краватки;

набір канцелярії, підставка для смартфона чи ноутбука;

різноманітні гаджети, наприклад, смарт-годинник або електронна книга;

якщо ваш чоловік любить подорожувати або часто їздить у відрядження по роботі, йому точно знадобиться валіза-самокат;

товари, які підійдуть для його хобі (наприклад, вудочка для рибалки).

Що подарувати дружині на Новий рік 2022

Що подарувати дружині на Новий рік 2022 / Pexels

Жінки люблять отримувати такі подарунки, які несуть в собі певні емоції. Саме тому, коли ви думаєте, що подарувати дружині на Новий рік, потрібно, перш за все, згадати, чого не вистачає вашій другій половинці? А якщо фантазія працює погано, можна взяти ідею зі списку:

романтична вечеря при свічках і обов’язково приготуйте все своїми руками (в крайньому випадку замовте з ресторану);

столик в ліжко, щоб потім приносити своїй коханій найсмачніші сніданки;

букет з фруктів або цукерок;

улюблені парфуми;

набір коштовних прикрас, адже ювелірні вироби любить кожна жінка;

сумочку відомого бренду;

річний абонемент для походів в улюблений спа-салон;

товари для хобі (це можуть бути набори для вишивання або в’язання, швейна машинка і таке інше).

Що подарувати дитині на Новий рік 2022

Що можна замовити на Новий рік 2022 дитині / Pexels

Що можна замовити на Новий рік 2022 дитині? До вибору такого подарунку потрібно підходити з особливою увагою, адже саме діти найбільше чекають на новорічні свята. Звичайно тут все залежить від віку та статі дитини. Але найбільш популярними новорічними подарунками вважаються:

новий гаджет (планшет, смартфон, електронна книга), адже зараз малюки все більше часу проводять онлайн, вчаться та шукають нову інформацію;

ковзани, щоб провести зимові канікули максимально весело;

м’яка іграшка або колекція улюблених персонажів з мультфільму, а ось дівчата будуть щасливі отримати ляльку;

творчі набори для розвитку здібностей у малюка;

солодощі.

Що подарувати хлопцю на Новий рік 2022

Що подарувати хлопцю на Новий рік 2022 / Pexels

Новорічні свята для закоханої пари – це час, коли можна висловити свої почуття та зміцнити їх. Тому дівчині варто обирати трішки жартівливий, але корисний презент, який може і не бути надто дорогим:

ви самі в хвилюючій еротичній білизні;

набір тематичного печива;

календар на Новий рік 2022 з вашими спільними фотографіями;

комплект постільної білизни з шовку;

пляшка улюбленого алкогольного напою;

ігрові навушники, клавіатура або мишка для справжнього геймера;

настільна гра для двох (бажано з еротичним підтекстом).

Що подарувати дівчині на Новий рік 2022

Що подарувати дівчині на Новий рік 2022 / Pexels

Якщо ви хочете ощасливити свою кохану дівчину, прийдеться подумати, що подарувати на Новий рік 2022, щоб принести лише позитивні емоції. А щоб не загубитися в широкому асортименті новорічних товарів, варто використати такі ідеї:

набір шоколадних цукерок в зимовій тематиці, шоколадні фігурки Діда Мороза та Снігуроньки;

унікальна ялинкова іграшка з ручним розписом;

м’які іграшки, особливо дівчата люблять плюшевих ведмедиків, але можна подарувати і символ Нового року 2022;

ювелірні вироби або якісна біжутерія;

лікер, мартіні або шампанське;

квитки на концерт улюбленого виконавця/виконавиці;

сертифікати на здійснення будь-яких бажань (“Массаж ніжок”, “Марафон улюблених кінострічок”, “Романтична вечеря при свічках”).

Що подарувати подрузі на Новий рік 2022

Що подарувати подрузі на Новий рік 2022 / Pexels

Складаючи список новорічних подарунків, не забувайте про найкращу подругу. Щоб обрати найкращий презент, потрібно подумати, про що саме вона мріє і чого їй хочеться. А щоб не довго думати, що подарувати подрузі на Новий рік, можна скористатися і нашим списком ідей:

набір натуральної косметики;

теплі і смішні домашні тапочки (наприклад, у вигляді тигра);

м’який шарф, який доповнить її зимовий образ;

унікальна декоративна подушка в будинок;

цікава лампа;

незвичайні шоколадні вироби, наприклад піца з шоколаду.

Що подарувати другу на Новий рік 2022

Що можна подарувати на Новий рік 2022 другу / Pexels

Якщо ви шукаєте, що можна подарувати на Новий рік найкращому другу, потрібно проявити оригінальність та креативність. Але не забувати враховувати також його смаки та вподобання. А швидко знайти найкращий варіант допоможе список ідей:

оригінальна футболка з кумедним новорічним принтом;

сертифікат на стрибок з парашутом;

міні-пилосос для автомобіля, якщо ваш друг завзятий автомобіліст;

скринька для пляшки улюбленого алкоголю у вигляді старовинної книжки;

велика кружка з новорічним написом для любителів кави або чаю.

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