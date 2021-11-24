Що подарувати на святого Миколая 2021: ідеї для батьків, щоб порадувати дітлахів

День святого Миколая вже зовсім скоро, і малеча буде з нетерпінням зазирати під подушки в пошуках такого омріяного сюрпризу. Що подарувати дитині на святого Миколая, розбирався ТСН.ua.

Існує легенда, що вночі з 18 на 19 грудня святий Миколай ходить від однієї домівки до іншої, і кладе під подушки подарунки. Якщо дитина весь рік була слухняною, чемно себе вела і не перечила батькам, зранку вона знайде щось приємне. А неслухняним дітлахам дідусь залишає різочку.

Для батьків же в цей період з’являється важливе питання — що подарувати на день святого Миколая, щоб порадувати свого сина чи дочку. Адже малюки вірять в доброго святого, який може здійснити їх, нехай і маленькі, мрії.

Що покласти під подушку на Миколая: вибір подарунку

Зазвичай, незадовго до цього дня, діти пишуть святому листа, в якому описують всі свої бажання. Для батьків такі записи стають справжньою паличкою-виручалочкою, коли потрібно придумати, що подарувати на святого Миколая. Якщо ж ваша дитина не хоче ділитися із ним своїми мріями, прийдеться проявляти фантазію.

Обираючи, що покласти під подушку на Миколая, батьки намагаються керуватися такими правилами: подарунок повинен бути практичним, корисним, допомагати дитині розвиватися. А ось дітлахи часто очікують від свята щось незвичайного. Тому варто спробувати поєднати приємне з корисним. А ідеї від ТСН.ua допоможуть розібратися, що подарувати хлопчику та дівчинці на Миколая.

Що подарувати на Миколая: універсальні подарунки

Що подарувати на Миколая / pixabay.com

Часто в сім’ях росте відразу хлопчик і дівчинка. А батькам хочеться порадувати їх обох та весело провести час в родинному колі. В такому випадку можна вибрати подарунок на святого Миколая з наступного списку.

Іграшки

Мабуть найпопулярніший подарунок всіх часів, адже саме різноманітні іграшки люблять всі діти: від зовсім малюків до вже досить дорослих. Сучасний асортимент магазинів також вражає, однак не забувайте враховувати вподобання дитини, її вік і стать:

для найменших можна підібрати гризуни або брязкальця;

м’які іграшки підійдуть дошкільнятам і навіть підліткам;

хлопчики будуть щасливі отримати конструктор: маленьким підійдуть дерев’яні варіанти, а ось знамениті “LEGO” залишаються мрією практично всіх дітей шкільного віку;

інтерактивні іграшки — це чудовий варіант для розвитку дитини і її взаємодії з зовнішнім світом;

ляльки, будиночки, набори маленької господині — такі іграшки розтоплять серце будь-якої дівчинки;

а ось машинки, трансформери чи персонажі відомих мультфільмів більше підходять хлопчикам.

Солодощі

Якщо ви вже почали думати, що подарувати дитині на Миколая, варто звернути увагу саме на різноманітні солодощі. По-перше, їх можна без проблем сховати під подушкою. По-друге, всі діти люблять шоколад, цукерки, різноманітні пряники і печиво. Тут головне вибирати в залежності від смакових уподобань малечі.

Що дарують на святого Миколая традиційно? Ще наші пращури готували перед святом спеціальні пряники, яких називали “миколайчиками”. Фігурки могли мати форму коників, ялинок, сердець, пташечок, зірок або місяця. Сьогодні ж все набагато простіше — можна вибрати вже готовий набір різних солодощів.

Пазли

Якщо ви не знаєте, що покласти під подушку на Миколая, щоб здивувати малечу, можна звернути увагу на різноманітні пазли. Для зовсім маленьких дітей (від 1,5 років) доступні пазли з великими деталями. Так малюк може вивчити назви тварин, кольори, цифри, букви, пори року. Останнім часом дуже популярними стали 3D-пазли. Дівчинці підійде сцена з улюбленого мультфільму, а хлопчику — супергеройський варіант.

Санки-льодянки

Зимові забавки важко уявити без катання на санчатах. Тому такому подарунку будуть раді всі: хлопчики, дівчатка і навіть їхні батьки. Останнім часом дуже популярними стають санки-льодянки, які ще називають в народі “тарілками”. Вони представляють собою пластиковий диск з ручками, який чудово ковзає по засніженим горам. На таких, звичайно, не покатається на тротуарах, але для парку чи сімейної відпустки — ідеальний варіант.

Цікаві враження

Що подарувати дітям на день святого Миколая, щоб вони отримали не лише цінну річ, але й незабутні враження? Завжди можна вибрати щось, що сподобається і дівчинці, і хлопчику. Наприклад, квитки у кіно на прем’єру нового мультфільму або на новорічну виставу, які завжди починають проходити в цей час. Їх можна додати до основного презенту, щоб порадувати малечу і провести час всією сім’єю.

Що подарувати хлопчику на Миколая

Що подарувати хлопчику на день святого Миколая / pixabay.com

Всі діти, незалежно від віку, з нетерпінням чекають ранку 19 грудня, щоб подивитися, що ж їм поклав Миколай під подушку. Так як батьків ще чекають новорічні свята, на які також потрібно купувати подарунки, можна порадувати свого сина невеликим, але приємним сюрпризом.

Книги

Хто сказав, що сучасні хлопчики не люблять читати? Навпаки, сьогодні можна підібрати різні за тематикою твори, які точно сподобаються юному шукачеві пригод. Головне перед тим, як вибирати, що подарувати дитині на день святого Миколая, поцікавитися, які автори і жанри цікавлять сина.

Набір для експериментів

Відкривати щось нове та цікаве — саме те, що подобається хлопчикам будь-якого віку. Найбільш популярні сьогодні:

набір для фокусника;

набір юного хіміка або фізика;

набір для археології;

набір з робототехніки.

Головне тут, підібрати варіант, який відповідає вікові дитини.

Настільні ігри

Сьогодні в магазинах можна знайти великий асортимент пізнавальних настільних ігор, які будуть цікаві хлопчикам. До того ж, такий сюрприз не лише вирішить ваше питання, що подарувати дитині на святого Миколая, але й допоможе зібрати за цікавим проводженням часу всю родину. Тут потрібно звертати увагу на вік дитини. Наприклад, для дошкільнят чудово підійдуть навчальні та логічні настільні ігри:

Катаміно — гра, яка чимось нагадує відомий з дитинства Тетрис, але тут потрібно проходити випробування з зарання підготовлених карток;

Швидкісні кольори — гра представляє набір з карток, на яких намальовані чорно-білі малюнки, їх потрібно розфарбувати (але зробити це зовсім не просто, адже не можна виходити за краї, а на все дається зовсім мало часу).

Можна знайти цікаві варіанти і для більш дорослих дітей. Подарувати настільні ігри на день святого Миколая також можна дівчаткам. Але тут варто звернути увагу на більш яскраві варіанти. Сьогодні в спеціалізованих магазинах навіть продаються настільні ігри за мотивами улюблених мультфільмів.

Сучасна техніка

Сьогодні діти все частіше мріють про подарунки у вигляді різноманітних гаджетів. І якщо ваш сімейний бюджет дозволяє, можете не ламати голову над тим, що подарувати на Миколая дітям, а просто замовити новий смартфон, бездротові навушники, електронну книгу або планшет. Тут вже потрібно звернути увагу на побажання самої дитини.

Що подарувати дівчинці на Миколая: ідеї

Що подарувати дівчинці на Миколая / pixabay.com

Окрім солодощів, можна звернути увагу і на інші подарунки.

Розмальовки

Розфарбовуванням картинок найбільше люблять займатися саме дівчатка дошкільного віку. Такий подарунок ще й досить корисний, адже допомагає розвинути дрібну моторику і тренувати руку.

Набір для творчості

У той час коли хлопці більше цікавляться різноманітними експериментами, дівчата люблять творити. Тут можна подумати, що подарувати дитині на день святого Миколая, і обрати один з таких варіантів:

щоб розвивати творчі здібності — олівці, кольоровий папір, фарби;

для ліплення і розвитку креативних здібностей;

дитячі музичні інструменти — особливо, якщо ваша дитина захоплюється музикою.

Сертифікат на курс або майстер-клас

Такий незвичайний презент сподобається дівчатам, які вже пішли у школу. Вибирати краще саме ту діяльність, яка цікавить малечу. Це може бути створення глиняного посуду, розпис ялинкової прикраси, курси кулінарії або малювання.

Приємні дрібнички

Що дарують на день святого Миколая батьки, діти яких вже мають все, що їм потрібно? Можна зупинитися на якійсь милій серцю дрібничці. Наприклад, придбати кулончик з першою буквою імені дівчинки або браслет з гравіруванням. Також підійде яскравий годинник, набір шпильок для волосся, косметика для підлітка. В зимове свято чудово впишуться теплі домашні капці у вигляді кумедної тваринки або улюбленого героя мультфільму.