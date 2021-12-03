Що подарувати татові на Новий рік 2022: корисні, цікаві та бюджетні варіанти

Що подарувати татові на Новий рік 2022: корисні, цікаві та бюджетні варіанти

Не варто думати, що чоловіки байдуже ставляться до подарунків. Особливо, коли йде мова про те, що подарувати татові на Новий рік. Адже кожна людина, незалежно від віку, хоче побачити під ялинкою приємний сюрприз. Тому ТСН.ua підібрав для вас корисні, цікаві та бюджетні варіанти, що подарувати татові на Новий рік 2022.

Що подарувати татові на Новий рік, щоб було корисно і цікаво

Синові завжди простіше підібрати новорічний подарунок татові, адже часто в них спільні чоловічі інтереси або хобі. Тому завжди можна підібрати корисний подарунок, згадавши, чим саме захоплюється батько. Можливо, це рибалка або останні новинки техніки.

А ось дочкам важче обрати, що подарувати татові на Новий рік. Більшість дівчат не розбирається в електронних гаджетах, а тому аналізувати відгуки і порівнювати характеристики різних пристроїв для них набагато важче. Тому донька може зупинитися на цікавому новорічному подарунку, наприклад:

враження у подарунок — можливо, ваш тато завжди мріяв прогулятися на яхті або політати з дельтапланом;

стильний настінний годинник — такий подарунок стане особливо цінним, якщо у вашого тата є свій робочий кабінет в домі;

термометр Галілея — пристрій, що показує температуру повітря в приміщенні досить незвичним способом (різнокольорові кульки піднімаються або опускаються);

міні-фонтан — для релаксу і відновлення сил, особливо, коли батько все ще ходить кожного дня на роботу;

тест-драйв на новенькому автомобілі — якщо батько цікавиться машинами;

сертифікат на майстер-клас — для того, щоб тато міг спробувати щось нове;

похідні шахмати і шашки, сучасні азартні ігри, колекційне видання улюбленої гри — такий подарунок потішить азартного тата;

для здоров’я — сеанс масажу чи повне обстеження всього організму.

Що купити татові на Новий рік 2022, якщо потрібні перевірені подарунки

Що подарувати татові на Новий рік: корисні подарунки / pixabay.com

Якщо ваш батько не любить надто дорогі сюрпризи і кожного разу дорікає, що ви витрачаєте кошти на незвичайні подарунки, можна звернути увагу на більш раціональні. Наступні ідеї були перевірені роками і досвідом, а тому точно принесуть радість навіть найбільш консервативній людині:

суто чоловічі аксесуари, які потрібні кожного дня — краватка, пояс, запонки та навіть набір шкарпеток;

для улюбленого хобі — якщо батько любить ходити на полювання або рибалку, йому точно будуть корисні нові гумові чоботи, гумовий човен, термоодяг, компас, похідна фляга або складна мебель;

любителю подорожей варто на Новий рік 2022 подарувати похідний ліхтар, скретч-карта світу (щоб можна було стерти ті місця, де вже побував), новий рюкзак;

суто чоловічі інструменти — дриль зі свердлами, кейс для зберігання, набір різних викруток, складна металева лопата;

чоловіча косметика для зрілої шкіри — можливо ваш тато і не так часто користується різноманітними кремами, але такий новорічний подарунок покаже, що ви піклуєтеся про нього;

спортивні аксесуари — фітнес-браслет з можливістю відслідковувати частоту пульсу, нові тренажери, спортивний костюм або кросівки;

приємні дрібнички — чохол для мобільного телефона, гаманець, портфель для документів.

А якщо у вашого батька є автомобіль, тоді йому точно потрібні всякі речі, які роблять процес керування ще більш комфортним. Тут ви можете самі запитати його, що потрібно придбати або ж зробити самостійний вибір:

нові чохли на сидіння;

тримач для мобільного телефону;

ароматизатор;

жартівливу наліпку на скло;

відеореєстратор.

Що подарувати татові на Новий рік 2022: бюджетні подарунки

Що подарувати татові на Новий рік: бюджетній подарунки / Pexels

Бувають моменти в житті, коли неможливо подарувати навіть найближчій людині дорогий новорічний подарунок. Не варто засмучуватися, адже батьки будуть раді будь-якому презенту. Серед найбільш популярних бюджетних подарунків на Новий рік 2022 для тата:

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