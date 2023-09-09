Що показали перевірки ВЛК та що придумали з "обмежено придатними": Лубінець розповів деталі

Дмитро Лубінець наголосив, що громадянин України повинен бути або придатним до виконання військової служби, або непридатним.

В Україні перевірили вже 75% військово-лікарських комісій. Зафіксувано дуже багато випадків, коли через корупційну складову були видані довідки громадянам, які не мають проблем зі здоров'ям, як непридатним, а чоловікам, які мають серйозні проблеми зі здоров'ям, є багаторічні діагнози, їм видали одовідки "обмежено придатний".

Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону 9 вересня.

"Перевірки ВЛК здійснює наша інституція. Станом на зараз перевірили вже 75% ВЛК, до кінця місяця стоїть задача перевірити 100% ВЛК в Україні. Що до рішення "обмежено придатний". Ми зафіксували дуже багато випадків, коли через корупційну складову були видані довідки громадянам, які не мають проблем зі здоров'ям, як непридатним, а громадяни України, які мають відкриті проблеми зі здоров'ям, є діагнози, причому багаторічні діагнози, їм видали оці довідки "обмежено придатний". Це потребує врегулювання", - наголосив омбудсмен.

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На думку Лубінця, треба прибрати це поняття"обмежено придатний".

"Громадянин України повинен бути або придатний до виконання військової служби, або непридатний. Якщо він, наприклад, в силу свого здоров'я непридатний до виконання бойових задач з автоматом в руках прямо на передовій, але він може бути в штабі, або може бути в складі ракетних військ, може займатись айті. Я дав рекомендацію на РНБО, що питання "обмежено придатний", чи "непридатний", чи "повністю придатний" - це треба врегулювати через військові професії. І таким чином чітко показати громадянину: якщо він придатний, але в нього є проблемі зі здоров'ям, то він придатний саме для проходження служби військах, які не пов'язані взагалі з передовою", - наголосив він.

Лубінець підкреслив, що це повинно бути максимально прозоро, зрозуміло для громадян, максимально цифровізовано.

"Електронні бази повинні бути доступні як для громадян, так і для лікарів, і для таких інституцій, як моя, які здійснюють парламентський контроль. Саме це унеможливить, на мій погляд, з одного боку оцю корупцію, з іншого боку, надасть можливість захищати права громадян, якщо вони порушуються", - резюмував омбудсмен.

Нагадаємо, Міністерство оборони затвердило новий перелік хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби та впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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