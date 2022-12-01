Що покласти в олів'є замість солоних огірків на Новий рік: всі можливі варіанти

Чим замінити солоні чи мариновані огірки в олів'є на Новий рік, читайте в матеріалі ТСН.ua

Що робити, якщо всі інгредієнти для олів'є підготовлені, а солоних чи маринованих огірків нема, чим їх можна замінити. А якщо просто хочеться урізноманітнити смак традиційного новорічного салату.

Чим можна замінити огірки в олів'є

В Європі замість солоних огірків зазвичай кладуть оливки чи маслини. Звучить незвично, але насправді виходить дуже смачно: пікантна солонувата кислинка цього продукту чудово поєднується з вареними яйцями, горошком та ковбасою.

Якщо додати каперси, істотну різницю помітять, мабуть, лише справжні гурмани. Розрізнити можна буде лише на вигляд, вони нагадують дрібні горошини, а на смак майже такі ж, як солоні огірки.

Можна додати гриби. І це вже буде щось нове, на смак не зовсім традиційний новорічний салат. Якщо є можливість вибирати, додайте замість огірків рижики, грузді, будь-які солоні лісові гриби. Важливо вибирати такі гриби, у яких структура не м'яка, а пружна.

Замість солених огірків підійдуть мариновані овочі, наприклад, мариновані кабачки, патисони.

Гурмани кажуть, що мочені яблука в салаті дають приголомшливий смак в поєднанні з копченою куркою.

Особливий, дійсно новорічний смау надасть олів'є груша.

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