Що посіяти у січні на розсаду, щоб отримати ранній врожай

Які овочі, ягоди та квіті з довгим періодом розвитку можна посадити у січні, читайте в матеріалі ТСН.ua

Січень - місяць, коли багато дачників починають висівати на розсаду різноманітні культури. Розповідаємо, які рослини можна сіятив перший місяць зими.

Овочі, які можна висівати у січні

Насіння кореневої селери покрите оболонкою, що містить ефірні олії, яка певною мірою стримує їх проростання. І самі сіянці, що нарешті з'являться, розвиваються дуже довго. Тому цю культуру варто сіяти якнайраніше, у січні.

що сіяти у січні - селеру

Якщо ви хочете виростити за один сезон повноцінну цибулину, варто посіяти цибулю саме в січні. Насіння цибулі та розсада довго проростає, і щоб цибуля до кінця літа встигла наростити гарну голівку, посійте її у січні. Також в січні варто посіяти такий вид цибулі як цибуля порей.

У січні можна посіяти на розсаду пізньостиглі сорти баклажанів та перцю. Пізні сорти цих культур відрізняються більш насиченим смаком і ароматом, ніж ранні, і в холодних регіонах не встигають дозріти. Тому щоб прискорити їх плодоношення, потрібно збільшити тривалість розсадного періоду за допомогою раннього посіву.

Що сіяти у січні - баклажани

Крім пізніх сортів баклажанів та перцю, у січні можна посіяти і пізні сорти високорослих томатів. Оскільки розсада томатів росте швидко, а при недостатньому освітленні ще й сильно витягується, для раннього посіву краще помідори висаджувати в окремі місткості. Грунт потрібно обприскати теплою водою перед посадкою.

Які ягоди можна посіяти у січні

З ягідних культур у січні можна посіяти насіння суниці та ремонтантної полуниці. Ця рослина зазвичай росте досить довго, але якщо її посіяти у січні, то можна отримати стиглі ягоди вже в середині літа. Звісно, ​​у квітні розсаду потрібно пересадити у теплицю, а в травні вже пересадити полуницю в ґрунт.

У чому плюси такого посіву - він дає здорову, не заражену грибком чи вірусом розсаду, можна вивести новий сорт, можна отримати врожай вже цього літа.

Що сіяти у січні- полуницю

Квіти, які можна сіяти у січні

Для прикраси клумб, балконних ящиків і вуличних кашпо, а також для раннього тривалого цвітіння можна посіяти на розсаду петунію та лобелію.

У січні можна приступати до посіву на розсаду гвоздики Шабо, турецьку. садову, яка не менш популярна, ніж петунія. Оскільки від посіву до цвітіння цієї рослини минає тривалий термін, гвоздику висівають на розсаду одну з перших серед квітів.

Січень – оптимальний час для посіву бегонії на розсаду.

Що сіяти у січні - гвоздику

Варто посіяти у січні бальзамін, який вирощують на вуличних клумбах, так і в саду.

Щоб еустома зацвіла у червні, її якраз потрібно посадити в перший місяць року.

Що сіяти у січні - еустому

Вдалим буде рішення, якщо висіяти у січні такі кімнатні квіти як пеларгонія, бальзаміни, фуксії та гострий перчик.

Якщо посадити цибулинні квіти — тюльпани, нарциси, гіацинти, крокуси в січні, на початку березня іх можна пересадити на клумбу для дозрівання.

На що звернути якщо висівати культури у січні

Січень -- місяць холодний з коротким світловим днем. У приміщенні можуть спостерігатися перепади температури, що може спричинити появі грибків. Тому найкраще вирощувати стільки розсади, щоб вона помістилася на підвіконні, де зберігаються найкращі умови для вирощування рослин.

Бажано контролювати температурні умови і щоб збільшити шанси на успішний розвиток культур, організувати підсвічування січневої розсади.

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