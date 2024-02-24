Що потрібно для оформлення субсидії 2024 року: повний перелік документів та даних

Субсидію в Україні отримують найменш захищені верстви населення. Які документи потрібні для оформлення субсидії 2024 року?

В Україні все ще відбувається призначення субсидій на опалювальний сезон, адже останній триватиме до 1 травня 2024 року. Від цього періоду почнеться вже неопалювальний сезон, тому субсидії будуть призначати за іншими розрахунками. Наприкінці лютого та частково навесні їх ще можна отримати, хоча варто звернути увагу, що виплачуватимуть субсидії тільки решту сезону.

Що потрібно, щоб подати на субсидію

Якщо ви хочете вперше подати на отримання допомоги, варто запам'ятати, які документи потрібні для оформлення субсидії 2024 року:

заява;

декларація про доходи і витрати осіб;

довідка про доходи;

посвідчення особи.

Якщо говорити про посвідчення особи, то ви можете подавати як паспорт громадянина України, так і тимчасове посвідчення чи документ біженця.

Іноземці також можуть подавати заяву на оформлення субсидії, проте вони повинні законно перебувати на території України і мати документальне цьому підтвердження.

Додатково додаються такі документи:

копія договору про реструктуризацію заборгованості — якщо є чи був борг за комунальні платежі;

довідка ВПО — для внутрішньо-переміщених осіб;

договір оренди — якщо ви винаймаєте житло.

Якщо хтось проживає в іншому місці, але зареєстрований в житлі, на яке ви хочете отримати субсидію, потрібно подати документ, який підтвердить факт не проживання. Це може бути довідка про проживання в іншому населеному пункті, документи про відбування покарання тощо. Додати до пакету документів потрібно і акти обстеження житлових умов (за наявності).

Перебування за кордоном і субсидія

Через повномасштабне вторгнення РФ багато людей опинилося у скрутному становищі та були змушені виїхати за кордон. Тому дуже гостро стоїть питання, як перебування в іншій країні може позначитися на отримання субсидії.

Відповідно до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 житлова субсидія не призначається, якщо у складі домогосподарства є особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який ви хочете отримати кошти, і перебували за кордоном сукупно більше 60 днів (в цьому періоді).

До цього шестидесятиденного періоду не включаються:

дні службового відрядження;

лікування;

навчання;

догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку, що підтверджується відповідними документами;

перебування за кордоном – протягом періоду воєнного стану в Україні та двох місяців після його припинення або скасування.

При цьому соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування за адресою домогосподарства на таких осіб в період перебування їх за кордоном не розраховуються.

Нагадаємо, громадянин, якому призначено житлову субсидію, зобов’язаний протягом 30 календарних днів поінформувати уповноважений орган про виникнення обставин, зокрема щодо перебування за кордоном особи із складу домогосподарства або члена сім’ї особи із складу домогосподарства сукупно більш як 60 днів. В разі неповідомлення у встановлений термін надання житлової субсидії припиняється уповноваженим органом.

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