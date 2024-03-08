Що потрібно для отримання відстрочки від мобілізації: поради юристки

Повідомлення про наявність підстав для відстрочки є частиною оновлення даних в ТЦК і СП. Бувають і випадки, коли попри це люди захищають Батьківщину. Тож право на відстрочку – це право, однак його необхідно реалізувати.

Про це сказала юристка Діана Тернова у коментарі "РБК Україна".

Який алгоритм дій

За її словами, спершу потрібно написати заяву на оформлення відстрочки. До цього потрібно підходити відповідально, обґрунтовано, коротко викласти обставини та з посиланням на Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та попросити надати відстрочку. Потім треба додати необхідні документи, пройти ВЛК та чекати на відповідь стосовно надання відстрочки.

Правозахисниця радить:

Написати обґрунтовану заяву;

Зібрати та завірити нотаріально всі необхідні документи, які підтверджують право на отримання відстрочки;

Зареєструвати заяву з документами в ТЦК та СП;

Не проходити ВЛК, поки не зареєструєте заяву з документами.

"Зверніть увагу, що отримати відстрочку можна тільки на підставі військово-облікового документа. Такими документами зараз є військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. Тобто, скажімо, якщо вам вже 36 років, а ви досі маєте приписне або стару довідку з військкомату, то поки не оновите цей документ, ви не зможете отримати відстрочку", – наголошує вона.

У випадку відмови у наданні відстрочки обов'язково вказується причина. Як зауважує Тернова, якщо ви з нею не згодні, то можете оскаржити рішення в судовому порядку.

Раніше юристка порадила, що робити, якщо на блокпості виписують повістки.

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