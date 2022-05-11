Що потрібно для сімейного щастя: 10 кімнатних рослин, які принесуть родині добробут

Часто люди задумуються, що потрібно для сімейного щастя. Але мало хто знає, що є особливі кімнатні рослини, які допомагають створити в домі добробут, благополуччя і теплі відносини у родині. Читайте в матеріалі ТСН.ua про рослини для сімейного щастя.

Гібіскус (китайська троянда)

Гібіскус - це не лише емблема Гаваїв та Малайзії, де квітка вважається символом пристрасті та миру. Якщо посадити її в домі, між членами вашої родини відразу налагодяться стосунки. А що ще потрібно для сімейного щастя, як не добробут та благополуччя? Доглядати за гібіскусом досить просто. Рослина любить сонце, а тому горщик потрібно ставити на підвіконня з південної сторони. Основна особливість гібіскуса - він може квітнути цілий рік.

Спатифіллум

Якщо ви все ще шукаєте свою "другу половинку" або недавно посварилися з чоловіком, варто посадити саме спатифіллум. Адже цю кімнатну рослину ще в народі називають "жіноче щастя". І недарма. Вважається, що квітка несе в собі позитивну енергетику, допомагає створити гармонію в сім'ї та між людьми в загальному. Якщо ви шукаєте квіти, які повинні бути в домі для щастя, і не хочете витрачати час на догляд - вибирайте спатифіллум. Ця рослина не вимоглива до освітлення, потребує лише обприскування та помірного поливу.

Сенполія

Сенполія (фіалка) - все, що потрібно для щастя в сім'ї / Фото: Pexels

"Поплакала, і знов фіалка розцвіла" - так співається у відомій пісні. Саме сенполію часто в народі називають "кімнатною фіалкою". Було помічено, що члени сім'ї майже не лаються, якщо в їхній оселі росте ця чудова квітка. Фіалку називають символом вірності і вічної відданості. А ще її рекомендують завести тим, хто недавно пережив важкий період в житті. Правила догляду за сенполією нескладні, а своїми квітами вона буде радувати 3-4 місяці.

Хойя (восковий плющ)

В багатьох країнах саме квіти хойі дарують людині, яка подобається, щоб освідчитися їй у коханні. Також їх дарують на День Валентина. Якщо ви хочете, щоб у сім'ї було щастя та благополуччя, необхідно посадити восковий плющ і поставити його у спальні.

Хлорофітум

Ця квітка не лише приваблива ззовні, адже відрізняється довгим та вузьким листям з контрастною смужкою, але й допомагає принести в будинок щастя і добробут. Її рекомендують садити в тому випадку, якщо члени сім'ї часто сваряться між собою і не можуть дійти згоди в певних питаннях. А ще хлорофітум допомагає очистити повітря від бактерій. Ця кімнатна рослина зовсім невибаглива, їх потрібен лише помірний полив і гарне освітлення.

Мирт

Мирт - ще одна рослина для сімейного щастя / Фото: Pexels

Це обов'язкова кімнатна рослина для молодої сім'ї, яка лише починає свій спільний життєвий шлях. В багатьох країнах квіти мирту навіть дарують молодятам на весілля. Також вважається, що ця рослина допомагає нейтралізувати негативну енергетику в домі, подарувати спокій та мир і родині. Мирт любить обприскування, розсіяне освітлення, помірне поливання і температуру повітря до +22 градусів.

Калатея

Саме ці рослини вважаються найпопулярнішими серед вазонів для сімейного щастя. Вони мають дуже красиве листя, яке поєднує світло-зелені та темно-зелені ділянки. На поверхні утворюється цікавий візерунок. Калатея у багатьох народів - символ терпіння, міцності, благополуччя. Саме тому її принято дарувати сімейним парам, щоб подружжя не лише не розлучалося, але й підтримувало одне одного у важкі хвилини життя. Догляд не важкий: потрібно регулярно поливати і вносити добрива.

Аїхрізон

Цю квітку нерідко називають "символом кохання". Вона відрізняється м'ясистими стеблами, на яких формуються такі ж товсті і м'які листочки. Якщо правильно доглядати, ця рослина подарує не лише щастя вашій сім'ї, але й розквітне дрібними жовтими чи червоними квітами.

Оксаліс (кислиця)

Рослини, які приносять сімейне щастя - оксаліс або кислиця / Фото: Pexels

Ця кімнатна рослина для сімейного щастя приносить в дім благополуччя і добробут, а ще відрізняється потужною енергетикою. Квітку принято дарувати тим, хто пережив важкі життєві моменти, адже вона допомагає залікувати душевні рани, відновитися після хвороби. Тому вважається, що її варто тримати в кожному домі. Привертає оксаліс увагу і через своє цікаве забарвлення. Його листки мають темно-фіолетовий колір та відрізняються формою у вигляді метелика.

Антуріум

Ця кімнатна рослина приносить щастя саме сімейним парам, а ще самотнім чоловікам, які довгий час не можуть побудувати стосунки. Антуріум відрізняється дуже цікавим зовнішнім виглядом. Крім позитивної енергетики він також стане чудовим доповненням будь-якої оселі. Рослина має велике листя темно-зеленого кольору та квітне червоними чи рожевими квітами з довгим пухнастим колоском. Доглядати не дуже складно, лише важливо поливати відстояною водою та вносити добриво.